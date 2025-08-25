曾敬驊釜山頒全球OTT大獎「紙上沒寫得獎人」慌了！真實內容曝光

記者黃庠棻／台北報導

韓國國際串流媒體節於昨（24）日舉辦2025全球OTT大獎（Global OTT Awards）頒獎典禮，台北電影節與文化內容策進院（文策院）聯手推廣的「非常演員」再次受邀頒獎人。

▲北影非常新人、非常演員難得在全球OTT大獎合體。（圖／台北電影節提供）

張榕容攜手鍾欣凌揭曉最佳男女新人獎、曾敬驊與韓國女演員廉惠蘭合體頒發最佳男女配角獎、非常新人蕭子墨與香港男團 MIRROR成員AK同框公布年度新星獎，加上入圍者林廷憶，3位非常演員及2位非常新人在釜山難得齊聚，星光熠熠。

台北電影節持續透過「非常新人」、「非常演員」企劃，不斷推動新銳與實力派演員走向世界，今年一眾台灣演員再度亮相韓國釜山，延續台灣演員的國際能見度。張榕容與鍾欣凌攜手揭曉最佳男女新人獎，兩人在台上表現落落大方，為典禮注入活力，張榕容更向韓國粉絲獻出高難度愛心手勢，贏得全場歡呼。

「最佳男新人獎」由《機智住院醫生生活》的姜有皙拿下，「最佳女新人獎」則由《影后》林廷憶及《善意的競爭》鄭受彬奪得；今年同樣以《影后》入圍最佳女配角的鍾欣凌，此次以劇中「胖姐」之姿親手將最佳女新人獎頒給飾演「史艾瑪」的林廷憶；戲裡經紀人推新人、戲外將徒弟送上舞台的巧合，成為當晚最動人的瞬間。

▲鍾欣凌頒獎給林廷憶。（圖／台北電影節提供）

林廷憶在領獎時以流利的英文講述得獎感言，感性表示「能站在這裡真的太不可思議了！非常感謝國際串流媒體節、全球OTT大獎、評審團，以及在場的每一位觀眾，謝謝你們給予的榮譽。隨著舞台燈光照耀，讓更多人被看見、被聽見、被理解──其中也包含我自己。謝謝我的演員夥伴們，你們讓我明白，身為一名女演員在這個世界上需要多大的勇氣，謝謝釜山，謝謝今晚！」

▲林廷憶。（圖／台北電影節提供）

曾敬驊去年以《誰是被害者2》入圍最佳男配角，今年則受邀擔任頒獎人，與在《苦盡柑來遇見你》中被譽為「國民媽媽」的廉惠蘭合體，共同揭曉最佳男女配角獎。

揭獎時，曾敬驊手中的信封中沒有得獎人姓名，只有一句「往旁邊看兩秒」的提示，以為自己看錯，忍不住「欸」了好幾聲，一度驚慌失措，幸好主持人朱鐘赫上前協助說明，最終驚喜揭曉，「最佳女配角」得主正是身旁的廉惠蘭，讓舞台氣氛在緊張與驚喜間掀起高潮，成為當晚最難忘的一刻。

▲曾敬驊與廉惠蘭合體。（圖／台北電影節提供）

除此之外，蕭子墨昨晚在全球OTT大獎頒獎典禮舞台上與香港男團 MIRROR 成員AK久違合體，以自創歌曲攜手演出，瞬間掀起全場高潮。兩人早在 2014 年便同在韓國接受練習生訓練，結下深厚情誼，此番多年後再度並肩同台，不僅展現舞台魅力，更象徵緣分的再度交會，場面動人。