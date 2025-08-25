台灣第一次！《化外之醫》奪全球OTT大獎　製作人上台「7語言問候」

記者黃庠棻／台北報導

公視、中華電信、瀚草文創合製國際犯罪醫療影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》24日於韓國釜山舉辦的全球OTT大獎（Global OTT Awards），擊敗各國強片，奪下「最佳亞洲內容獎（Best Asian Contents）」，這也是釜山國際影展（Busan International Film Festival）與韓國廣電推廣協會自2019年主辦以來，第一部台灣作品榮獲此大獎。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》代表台灣於全球OTT大獎獲最佳亞洲內容獎。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

公視節目部經理兼本影集監製於蓓華表示「《The Outlaw Doctor 化外之醫》來自公視戲劇孵育計劃，感謝製作人湯昇榮不放棄這個故事，感謝瀚草團隊全力投入製作，讓這部作品能夠成形並獲得肯定。公共電視將持續投入原創戲劇製作，並期待透過更多優質作品，讓台灣故事在國際影視舞台上持續發光。」

製作人湯昇榮表示「在國際間眾多優秀內容的競爭下獲得這份榮耀，我們感到無比地興奮與驕傲。感謝公共電視戲劇孵育計畫給予我們創作上的支持，也感謝中華電信、瀚草文創GrX STUDIO 對這部作品的共同投資。特別感謝嘉義市政府與呂世光的大力協助，讓劇組能夠順利拍攝完成。」

不僅如此，湯昇榮在上台領獎時，用七種語言向大家問候，呼應了《The Outlaw Doctor 化外之醫》的故事核心精神，用善意與尊重去對待不同地域、語言、文化與階級的人，他也透露「在頒獎典禮中，多位國外評審分享他們非常喜歡這部影集，讓我非常感動，也證明這部影集用『國際犯罪類型』作為敘事框架是對的，也期待能引發更多的共鳴與迴響。」

導演廖士涵欣喜分享「太開心了，尤其是看到湯哥上台領獎的那一瞬間，謝謝所有在《The Outlaw Doctor 化外之醫》辛苦付出的各位，我們得獎了！！！」導演詹淳皓則表示「非常振奮《The Outlaw Doctor 化外之醫》走向國際！感謝評審，感謝這個故事，感謝所有劇組人員！」

編劇張世嫺表示「這個獎是這些年來所有參與過《The Outlaw Doctor 化外之醫》的工作人員共同努力的結果，我太開心了，謝謝所有為化外的付出心血過的大家，能和這麼優秀的團隊共同努力拿到這個獎，倍感榮耀！」編劇温郁芳更表示「再次感謝湯哥，兩位導演以及團隊的努力！」

《The Outlaw Doctor 化外之醫》講述在深夜幽暗的停屍間，一場祕密手術使兩位素昧平生的角色命運交織。醫生鄭琬平（張鈞甯飾）專心治療病童，卻忽略了自己的孩子；越南整型外科醫生范文寧（連炳發飾）為了支付母親龐大的醫療費在台非法執業。

這部影集以真實社會議題為背景，深入探討地下社會中人性的掙扎與艱辛，由金鐘製作人湯昇榮監製、金鐘導演廖士涵與詹淳皓聯手執導，張鈞甯、越南影帝連炳發、楊一展、許安植、夏騰宏、蔡亘晏主演。

《The Outlaw Doctor化外之醫》於中華電信MOD、Hami Video、公視+、愛奇藝國際版、NETFLIX（台灣）等平台，以及長榮、華航、星宇等國際航播出；海外部分則已在越南、印尼、香港及新加坡等地播出。