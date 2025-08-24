ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《RM》全員得知金鍾國結婚「第一反應」曝光！　宋智孝感動到哭

記者劉宛欣／綜合報導

南韓歌手金鐘國（金鍾國）日前透過官咖驚喜宣佈結婚消息，由於女方是圈外人，他相當保護愛妻隱私，婚禮將以非公開形式進行。在 24 日播出的節目《Running Man》中，公開了金鍾國向成員們宣布結婚喜訊的畫面，該段節目的完整內容將於31日曝光。

▲《Running Man》成員得知金鍾國婚訊反應。（圖／翻攝自SBS）

▲節目搶先公開成員們得知金鍾國婚訊的第一反應。（圖／翻攝自SBS）

在錄製《Running Man》開場前，金鍾國分別把成員們叫到身邊，悄悄告訴他們結婚的好消息，成員們聽後驚訝回應：「真的嗎？這是開玩笑還是真的？」、「太好了！」劉在錫還看著宋智孝驚呼：「智孝妳在哭嗎？」宋智孝則紅著眼眶回應：「我真的有點感動到哭了。」在正式開場錄影時，大家依然難以置信，紛紛表示：「到現在都還不敢相信」、「太不可思議了，真真假假搞不清楚。」金鍾國則面對鏡頭鄭重宣布：「我真的要結婚了，會努力好好生活！」隨即獲得全場掌聲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《Running Man》成員得知金鍾國婚訊反應。（圖／翻攝自SBS）

▲《Running Man》成員得知金鍾國婚訊反應。（圖／翻攝自SBS）

▲劉在錫、宋智孝都是錄影當天才知道。（圖／翻攝自SBS）

池錫辰還笑著問製作單位：「是不是大家一半人都不知道啊？」劉在錫也一臉錯愕地說：「我也是今天才知道的。」沒有任何人事先得知金鍾國要結婚，直到新聞發布當天大家才曉得。池錫辰打趣說：「你這性格要是早一點出生，肯定就是獨立軍了，嘴巴這麼嚴，一直到最後一刻才說，簡直是獨立鬥士啊！」讓現場笑聲不斷。

▲《Running Man》成員得知金鍾國婚訊反應。（圖／翻攝自SBS）

▲池錫辰直呼金鍾國保密程度，可以當日治時期的獨立軍。（圖／翻攝自SBS）

有趣的是，《Running Man》官方頻道還上傳了一段1分鐘短片，截取了過往成員們真心希望金鍾國早日成家的片段，標題打上「老虎要成家了！」笑翻不少觀眾。金鍾國解釋，因為自己平常連過生日被大家慶祝都覺得不好意思，所以這次婚訊才會選擇低調告知，沒打算事先公開張揚。他將於9月5日在首爾某地舉行非公開婚禮。

