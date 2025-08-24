ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
SM曝圭賢傷勢！「後半場坐著撐完」他自責：大家花錢來看表演卻…

記者劉宛欣／綜合報導

南韓天團SUPER JUNIOR近日迎來出道20週年巡演「SUPER SHOW 10」，第三場首爾公演24日晚間在奧林匹克公園KSPO DOME舉行。怎料，成員圭賢在抒情歌舞台結束後，進入後半場的〈Express Mode〉、〈Bonamana〉、〈Sorry, Sorry〉、〈Don’t Don〉等舞台時，因傷只能坐在椅子上完成表演。

▲圭賢後半段坐在椅子上完成演唱會。（圖／翻攝自圭賢Instagram）

▲圭賢在演唱會上受傷。（圖／翻攝自圭賢Instagram）

對此，SM娛樂方面解釋：「圭賢是在舞台上下來時不慎扭傷。」同時強調圭賢本人強烈表達想要繼續演出的意願，因此剩下的舞台仍有參與，只是沒有跳舞。另外，公司也透露：「演出結束後將立即前往醫院接受檢查。」在安可環節中，圭賢向粉絲致歉，笑著說：「大家今天是花了寶貴的時間和不少錢來看表演的，原本應該是期待我的舞姿，以及邊跳舞邊爆發的現場唱功，但沒能展現出來，真的很抱歉。」隨後也安慰大家說：「現在已經不痛了，只是在裝作很痛的樣子，所以不用太擔心。」

▲圭賢後半段坐在椅子上完成演唱會。（圖／翻攝自圭賢Instagram）

▲圭賢後半段坐在椅子上完成演唱會。（圖／翻攝自圭賢Instagram）

「SUPER SHOW」是SUPER JUNIOR自2008年起舉辦的世界巡演，今年已經邁入第10屆，此次巡演自22日由首爾場拉開序幕，門票全數售罄，即使是視線受限區也座無虛席，3天吸引了約3萬名觀眾到場，接下來將陸續前往香港、雅加達、馬尼拉、墨西哥城、蒙特雷、聖地牙哥、台北、曼谷、名古屋、新加坡、澳門、吉隆坡、高雄等開唱。

