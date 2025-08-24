虞書欣捲霸凌爭議！「御用替身」力挺曝她私下真實面：貼心且充滿能量

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星虞書欣因主演《蒼蘭訣》走紅，近日她卻捲入負面爭議，一名已退出演藝圈的女星張昊玥指控，9年前錄節目《一年級》時曾遭虞書欣「言語霸凌」，甚至被她在公開訪談中嘲諷長相像「蜘蛛精」，還放話「我怎麼樣都能贏過她」。張昊玥更聲稱因此患上抑鬱和焦慮，最後不得不退圈。爆料一出，立刻讓虞書欣過去的「耍大牌」傳聞再度被翻出，輿論掀起新一輪討論。

▲虞書欣突然爆出一連串負面爭議。（圖／翻攝自虞書欣微博）

在張昊玥的爆料影響下，網路上開始流傳虞書欣拍戲偷懶、濫用替身的傳言。有人指控她每次進組僅待二十分鐘就離場，讓替身在烈日下曝曬一小時完成拍攝，還被質疑「不尊重工作人員」。這些說法讓外界對她的專業態度產生質疑，甚至有人認為她仗著人氣擺架子。不過，隨著事件發酵，不少合作過的工作人員都跳出來替她澄清，強調她的敬業態度與謠言完全相反。

▲虞書欣過往合作的工作人員跳出來發聲。（圖／翻攝自虞書欣微博）

有北京春晚團隊及劇組燈光師現身發聲，表示虞書欣在高溫環境下拍戲「從沒抱怨過」。此外，一名自稱曾與她合作多部戲的替身演員更發長文，直言自己從未遇過外界所說的偷懶或濫用替身情況，反而印象裡的虞書欣相當專業，台詞都會事先背熟，現場不曾卡詞。該替身還補充，虞書欣私下對群演和工作人員很貼心，常在熬夜拍戲時請大家喝咖啡，過年還會發紅包，形容她「像充電寶（行動電源）一樣充滿能量」。