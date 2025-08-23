「華航林依晨」Ivy揭曉寶寶性別！　戳破氣球燦笑表情全被拍

記者王靖淳／綜合報導

前空姐趙筱葳（Ivy Chao）有「華航林依晨」的封號，她與「醫界王陽明」賴弘國的一段婚姻曾引發關注，去年再婚4年男友的她，今年7月公開懷孕喜訊，今（23）日更舉辦性別派對，正式揭曉夫妻倆將迎來男寶寶的到來，戳破氣球的開心模樣，全被好友林佩瑤給拍了下來。

▲▼林佩瑤參加Ivy的寶寶性別派對 。（圖／翻攝自Instagram／linpeiyao、weicutey）

[廣告]請繼續往下閱讀...

透過林佩瑤在IG發布的限時動態可見到，Ivy和老公手上分別拿著一根針，準備將一顆金色的大氣球給戳破，當眾人從三倒數到一時，Ivy和老公同時戳破氣球，瞬間噴出一顆顆藍色與白色的小氣球，正式宣布小倆口將迎來男寶寶的到來，在場所有人發出歡呼聲，而Ivy也露出驚喜又開心的表情，接著和老公抱在一起，就連記錄過程的林佩瑤都感動表示：「我猜錯了，男女都好，恭喜。」

▲▼Ivy舉辦寶寶性別派對。（圖／翻攝自Instagram／linpeiyao）

事實上，Ivy日前在社群宣布懷孕時，坦言備孕過程並不輕鬆。她形容，這條路的苦並不只是身體的疼痛，更是一次又一次失敗，帶來的失落及自我貶低。她透露自己反覆陷入「期待、失落、振作」的循環，長達18次的嘗試，都考驗著她的勇氣與信念。即便身心憔悴，Ivy強調，她和老公仍努力認真感受生命中的每一刻，也用最大的誠意去愛彼此、守護彼此，如今總算懷孕，讓夫妻倆都相當感動及開心。