告五人犬青慘遭酸「顏值忽高忽低」　雲安出手...撂人做1件事超甜

記者蔡琛儀／台北報導

新生代天團告五人推出新歌〈癒合〉MV，首度以「傷口」、「癒合」雙版本詮釋同一主題，更驚喜邀來金馬影后鍾雪瑩加盟。告五人也透過歌曲自剖：「癒合不是好了，而是帶著傷口繼續走。」犬青分享曾被網友評論「顏值忽高忽低」，她笑回：「要嘛就說好看，要嘛就說醜，這形容太奇怪！」雲安立刻召集歌迷安慰女友：「犬青超漂亮！」

▲告五人新歌〈癒合〉。（圖／相信音樂提供）

〈癒合〉再次由犬青獨唱，她坦言這是成團8年來錄製最久、最艱難的作品：「每一句都要小心控制氣息，連唇齒音都不能有。」她更特別設計多重聲部，宛如對受傷的自己傾訴般細膩，將脆弱情感化為最真切的聲音。雲安則透露〈癒合〉創作歷時三個月，過程中團員更曾為編曲是否加入鼓聲爆發「小爭執」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

犬青當時疑惑：「為什麼自己唱完了，哲謙卻還沒錄鼓？」一句話竟引來團員齊聲「撻伐」！原來這首歌在編曲會議討論是否加入鼓聲時，犬青也在會議上同意，卻完全忘記，至今仍被團員揶揄。哲謙則回憶：「犬青錄音要非常專注，只要一個氣不對就要重來，我們只能在旁邊支持她。」

▲〈癒合〉再次由犬青獨唱。（圖／相信音樂提供）

MV墜落篇則把痛感放大，像是飯菜傾倒、天花板滴水、牆壁剝落，象徵崩塌世界下的孤獨。鍾雪瑩在片中演繹獨自面對殘局的掙扎，為作品注入撕裂張力。