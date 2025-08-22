快訊／頒獎典禮AAA官宣！遷往高雄世運舉辦　2天大咖主持人公開

記者吳睿慈／台北報導

南韓年度最受矚目的亞洲綜合娛樂盛會「2025 Asia Artist Awards（AAA）」即將迎來十週年，主辦單位22日正式宣布，典禮將移師到國家體育場（原高雄世運主場館）舉辦，主持人卡司也隨之曝光，邀請新生代演員李濬榮、i-dle成員葉舒華、Cravity成員Allen、Kiiikiii成員Sui搭檔主持，打造專屬於南台灣的韓流嘉年華。另外，表演名單將陸續公布，陣容將橫跨頂尖 K-pop 團體與人氣 Solo 歌手，誓言帶給粉絲前所未有的音樂狂歡。

▲張員瑛、李俊昊是第一天頒獎典禮主持人。（圖／翻攝自IG）



AAA 作為結合韓國音樂、戲劇與影視的重量級頒獎典禮，每年都匯聚最耀眼的韓流明星與當紅演員。今年適逢十週年紀念，典禮規模較往年更加升級，活動將分成兩天舉行12月6日頒獎典禮、以及12月7日ACON音樂節，不僅要頒發年度音樂與戲劇獎項，更將帶來超越演唱會等級的表演舞台。



在12月6日舉辦的頒獎典禮中，IVE成員張員瑛將第五度擔任主持人，這次首度搭檔2PM的李俊昊，兩人跨世代的組合成為最大亮點。屆時眾多韓流巨星將盛裝走上紅毯，與粉絲近距離互動，同時頒發年度大獎，讓戲劇、音樂雙線的優秀作品與藝人都能獲得表彰。高雄世運主場館擁有超過五萬席的觀眾席，將成為史上規模最大的 AAA 現場，氣勢非凡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼舒華、Allen、Sui是第二天音樂節的主持人。（圖／翻攝自IG）







緊接著12月7日，AAA 十週年特別企劃 ACON 2025 音樂節將於同場地舉行。這場音樂節將邀集亞洲最具代表性的歌手與新生代偶像輪番登台，主持人邀請新生代演員李濬榮、i-dle成員葉舒華、Cravity成員Allen、Kiiikiii成員Sui搭檔主持，打造專屬於南台灣的韓流嘉年華。主辦方透露，表演名單將陸續公布，陣容將橫跨頂尖 K-pop 團體與人氣 Solo 歌手，誓言帶給粉絲前所未有的音樂狂歡。屆時，觀眾不僅能欣賞到多組歌手的舞台，也將感受到專為十週年打造的特別舞美與合作舞台。



主辦單位表示，將典禮地點移至高雄國家體育場，除了考量能容納更多觀眾外，也希望讓 AAA 的十週年紀念在更國際化的舞台上展現，並藉此推廣台灣南部的國際文化觀光能量。兩天活動將成為亞洲粉絲年度必朝聖的盛事，勢必讓高雄在年末化身為韓流中心。