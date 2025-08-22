大馬網紅宣布離婚！暗示孕期遭背叛　尪認「生完孩子就不愛」

記者劉宜庭／綜合報導

馬來西亞網紅Akiyo（蔡侒錤）在社群上擁有高人氣，前天（20日）無預警投下震撼彈，宣布已正式離婚，斬斷8年情。她在長文中坦言，壓垮婚姻的最後一根稻草，是她事後才得知，5年前在她懷孕最脆弱、最痛苦的時候，前夫竟做出「一些讓我難以接受的事」，成為她心中無法抹滅的傷痕。

▲Akiyo宣布離婚。（圖／翻攝自Akiyo IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

Akiyo在文中表示，這不是一篇報復文，而是想坦誠地向關心她的人交代清楚。她坦言，離婚並非一時衝動，而是一次又一次的失望讓她徹底清醒。她曾努力經營婚姻，即使感覺到對方漸趨冷淡，仍說服自己「可能只是壓力大」。直到對方親口對她說：「我在你生完孩子後，就已經慢慢不愛了，柴米油鹽，把愛磨沒了。」那一刻，她才終於明白，問題並非出在自己身上。

最讓她心碎的，是發生在五年前懷孕期間的事。Akiyo回憶，當時她身體極差，嚴重孕吐導致脫水、臉上爆血管，整日臥床不起，是人生最脆弱的時期。她寫道：「後來，我才知道，那個時期發生過一些讓我難以接受的事。」她表示，自己是多年後才從別人口中得知此事，當下的打擊無法言喻，更讓她徹底失去安全感。

▲Akiyo離開法院後哭了。（圖／翻攝自Akiyo IG）



Akiyo也提到，在分居期間，對方雖曾提出想重新開始，但她看到的並非實際行動，反而是一些更讓她失望的事。她更聽聞在離婚手續尚未完成時，對方就已「開始新的社交和來往」，這讓她徹底明白，8年的感情對彼此早已有了不同的重量。

如今離婚手續完成，對Akiyo而言是一種解脫與重生。她表示，說出真相不是為了控訴，而是不想再假裝、不想再被誤解。她堅強地寫下：「我曾經拼命守住婚姻，現在，我選擇守住自己。」她將這篇長文定義為「重生文」，寫給所有走過傷害卻依然相信幸福的人，並期許自己能成為「不被定義的女人，勇敢的媽媽，完整的自己」。

昨晚，Akiyo再度發文分享親自上法庭辦理離婚手續的心路歷程，「沒想過，第一次走進法庭，竟然是因為離婚。」她一走出法庭回到車上瞬間淚崩，但也強調「那一刻的眼淚不是為了過去的人，而是為了曾經的自己」，並宣告一段關係的結束並非墜落，而是重生的開始。

走過這段艱難的時光，Akiyo特別感謝家人的支持。她表示：「幸好，這段路上，我並不孤單。有爸媽的守候，有妹妹和朋友的安慰，讓我在最脆弱的時候，依然感受到愛。」她也堅強地寫下結論，明白一段關係的結束，並不是人生的墜落，「而是重生的開始。」