一隻阿圓低胸cosplay「超兇上圍外露」！宣布首闖動漫祭：太興奮了

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber「一隻阿圓」以旅遊、美食等主題影片走紅，目前頻道已有91萬人追蹤。不時會與粉絲分享生活的她，22日突然在社群網站宣布，明天將首度參加FF45開拓動漫祭，而且會以cosplay的造型亮相，搶先曝光的辣照已吸引不少人按讚。

▲一隻阿圓宣布，明天將首度參加FF45開拓動漫祭。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）



照片中，可以看到阿圓身穿一套華麗服裝，以鮮豔的桃紅、藍色與白色 為主色調，點綴花卉圖案和幾何設計，正面採大膽剪裁的低胸設計，搭配黑色肩帶與項圈式配件，襯托出性感半球。

▲一隻阿圓cosplay成虛擬角色。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）



阿圓還披上寬大的藍色外袍，袖口與腰帶處綁帶設計增添層次感，腰間紅色腰帶繫出俐落的身形比例。她還搭配環狀耳環，短髮造型配上及眉短劉海，讓整體造型看起來俏麗又有個性。

▲一隻阿圓cosplay的人設「聽說是個會彈樂器的底下偶像」。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）



阿圓坦言一直很想參加FF45開拓動漫祭，這次終於下定決心後，她真的又興奮又期待，「2025給自己好多突破真是太瘋狂啦！」至於出場造型，她透露最近花了很多時間量身形、準備毛胚衣，才終於完成服裝，「希望第一次可以給大家不一樣的一隻阿圓！猜猜看我的角色是誰呢？聽說是個會彈樂器的底下偶像？」