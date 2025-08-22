粿粿、范姜彥豐同天發文！　瘋傳婚變1個月零互動

記者劉宜庭／綜合報導

前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與男星范姜彥豐結婚3年，是粉絲眼中的模範夫妻，然而近日兩人因社群上零互動，爆出婚變傳聞，今（22日）適逢兩人女兒的3歲生日，雙方雖同步在凌晨發文為愛女慶生，但文中依舊未提到彼此，范姜彥豐更選在這天發表自己的創作單曲，看似「各自過各的」的舉動，讓婚變傳聞甚囂塵上。

▲粿粿發文。（圖／翻攝自粿粿臉書）



粿粿與范姜彥豐過去時常在社群平台大方放閃，甜蜜形象深植人心。然而，近期有眼尖網友發現，夫妻倆已許久未在彼此的版面上出現或互動，引發外界對兩人婚姻狀況的揣測。

今凌晨，粿粿在社群平台曬出女兒照片，溫柔地寫下生日祝福：「願所有好事都在你身上，開心的長大。3歲快樂。」不久後，范姜彥豐也在Instagram上發布限時動態，內容是宣傳自己的第一首創作單曲〈守護你的微笑〉，同樣是寫給愛女的歌，歌詞提到「夕陽，落在海的懷抱，你臉上的微微笑，時間，靜止這一秒，多想，把此刻停留，鎖緊我心頭，守護著你的微笑，用快門一個個記錄」、「你就是我心中最大的驕傲」。

▲范姜彥豐推新歌。（圖／翻攝自范姜彥豐IG）



范姜彥豐寫下創作的心路歷程，表示：「所有旋律在那瞬間，就好像是早已在於血液中，等待已久，隨時在找一個出口，自由奔放。」文中更特地感謝嚴爵，新歌似乎是對方操刀。

然而，雖然粿粿、范姜彥豐在女兒生日這天罕見地「同日發文」，卻依舊零互動，也未曬出任何一張合照，讓粉絲更加憂心。對比過去總是甜蜜打卡的一家三口，呈現強烈反差感。不過針對婚變傳聞，雙方目前均未對此做出任何回應。

▲粿粿、范姜彥豐雖然在同天發文，但都未提到彼此。（圖／翻攝自IG）