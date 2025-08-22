快訊／《順風婦產科》朴美善證實「年初發現罹乳癌」：全面暫停活動

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女星朴美善過去因出演超夯家庭喜劇《順風婦產科》打開知名度，生動的演技讓她瞬間竄紅，後來轉型當主持人也很成功。只是這一年來她幾乎消失幕前，韓媒22日爆出，其實她在年初發現罹患乳癌，為了專心對抗病魔，全面暫停演藝圈活動。

根據《THE FACT》報導，朴美善的近親好友透露，她年初時因健康出現異常，因此到醫院檢查，沒想到確診乳癌初期，所幸仍是初期，友人表示：「只要做放射治療、藥物治療就有機會可以痊癒，所以不用太擔心。」而她為了養病，心情上需要全面靜養，因此現在在家中、醫院兩地方通勤並好好地休息。

事實上，朴美善本來不想對外公開病情，演藝圈內好友都知情她的病況，只是她在螢幕前消失得突然，導致外界開始瘋傳「朴美善重病」、「朴美善是不是得到不治之病了」，所以她才決定透過友人公開病情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

報導內文也指出，朴美善在得知自己罹癌時確實心理上受了不少苦，但後來開始治療後，反而可以平靜地與友人聊天交流，特地安撫友人的心情、讓人安心不少。

▲《順風婦產科》朴美善年初發現自己罹癌。（圖／翻攝自朴美善IG）



而過去她的老公李俸源確實也有在受訪時被問到朴美善的狀況，但男方當時僅低調回「她有好好地在接受治療，趁這時候休息充電一下」，朴美善所屬經紀公司也表示「朴美善因為健康問題在休息」，但沒有透露病因，如今才真相大白，其實她是罹患乳癌，且積極治療中。