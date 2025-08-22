Joeman住進開箱過的上億豪宅？　網友挖5年前影片驚呼厲害

記者黃翊婷／綜合報導

百萬YouTuber Joeman日前開箱分享家中的新電視，卻因為窗外一幕，意外掀起網友們熱議。由於窗外陽台的標誌與Joeman在2020年拍攝的遠雄九五很像，不少網友推測他可能住進了自己開箱過的豪宅，並紛紛留言稱讚厲害，「該開箱新家了，和電視比，新家才是真正的至尊王者」、「從開箱豪宅到住進豪宅，這是怎樣的勵志故事啊」。

▲Joeman新家的陽台標誌掀起網友關注。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

[廣告]請繼續往下閱讀...

Joeman日前上傳一部新影片「我的新家裝了上百萬的電視」，並在影片中介紹新家客廳和主臥室的電視。結果在拍攝客廳的畫面時，有眼尖網友發現，窗外陽台的標誌很像是新莊上億豪宅遠雄九五。

Joeman在2020年5月曾拍攝影片開箱遠雄九五，一戶開價2億元，當時他還在影片資訊介紹欄中幽默表示，「我們不討論買不買得起，單純來看看，開個眼界吧」。

▲Joeman在2020年拍攝的豪宅開箱影片中，有拍到遠雄九五的陽台。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

網友們紛紛在影片底下留言，除了恭喜Joeman實現夢想，還有不少人敲碗表示想看新家開箱，「該開箱新家了，和電視比，新家才是真正的至尊王者」；甚至網友在Threads上發文感嘆，Joeman從開箱玩具跑車到開跑車，又從開箱豪宅到住進豪宅，真的非常厲害，「這是怎樣的勵志故事啊。」

不過，對於網友們的猜測，Joeman並未正面回應。