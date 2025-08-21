始祖偶像女團成員認了「禁愛令偷交男友」　3成員私下聚一起討論！

記者黃庠棻／台北報導

舞台劇《明星養老院》2.0 將於11月8日、9日在高雄文化中心至德堂演出，在劇中飾演院長的方文琳特別上中廣《欸！我說到哪裡了？》接受王偉忠專訪。

▲王偉忠專訪方文琳，暢談《明星養老院》。（圖／金星文創提供）

王偉忠覺得方文琳看起來非常好，身心健康、美麗大方，方文琳一聽馬上表示，自己今年滿60歲「徹底丟掉偶包，什麼都能演」，甚至還想著要騎腳踏車環島一週，讓王偉忠笑說，方文琳現在很有意思，是喜劇泰斗了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

方文琳表示，《明星養老院》當中她的角色是院長，開設這個明星養老院讓明星老友團聚，這位院長身邊還有個死忠粉絲，陪她經歷人生起伏。現實生活中，方文琳身邊也有一群鐵粉，他們從小追星到現在，每年都幫她整理一整年大事製成冊，大家感情很好，每次《明星養老院》北中南巡迴演出，粉絲也跟著跑，還會逐場與她分享看戲心得，讓她很感動。

▲王偉忠專訪方文琳，暢談《明星養老院》。（圖／金星文創提供）

從40年前飛鷹三姝出道，方文琳覺得當年的明星跟現在很不一樣，以前她的老闆是劉文正，非常在乎形象，要她們亮相都要穿華服、要化妝，那時偶像不能談戀愛，但其實大家都各自有男朋友，她還會跟裘海正、伊能靜湊在一起聊戀情，只是都不能對外說。

對此，王偉忠忽然爆料，當年巫啟賢也在劉文正旗下，愛慕著方文琳，方文琳笑說自己知道，但幸好兩人當年沒有交往，現在雙方還是朋友。王偉忠笑說，肯定是嫌棄巫啟賢小腿太粗，讓方文琳連連否認。

▲方文琳演出王偉忠監製舞台劇《明星養老院》2.0。（圖／記者黃克翔攝）

當年從歌壇跨足演戲，方文琳表示這個轉型也調適很久，首先演戲就沒辦法像過去天天練歌，所以歌喉會退步，加上很多戲都有男女主角的親密鏡頭，必須拍吻戲，她也要克服心理障礙。

明星的人生也有起伏，方文琳說，她也曾經歷過《明星養老院》中明星們的落寞，甚至一整年一毛錢收入都沒有，加上自己開始出現更年期症狀、又遇到女兒青春期，同住的媽媽與她的女兒還經常祖孫意見不合，讓她很傷腦筋。

▲方文琳演出王偉忠監製舞台劇《明星養老院》2.0。（圖／記者黃克翔攝）

最後，方文琳表示「那陣子我真的覺得演藝圈不要我了！」但後來想到女兒、房貸、爸爸媽媽，她覺得自己一定要好，身邊的孩子家人才會好，所以透過運動、信仰，找到了全新的自己。現在房貸還清了，身體也復原，負擔輕鬆很多，又充滿活力的開始盤算接下來要跑全馬，還是騎腳踏車環島。