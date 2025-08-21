ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
古裝劇片場欄杆鬆脫…男女主角跌進水裡　「小章子怡」驚慌：完了

記者黃庠棻／台北報導

由周也、丞磊領銜主演的古裝愛情劇古裝劇《錦月如歌》即將迎來精彩大結局，最新播出的集數中，兩人在月下互訴真心並深情一吻，女扮男裝的周也不僅獲皇上親封武安侯更在朝堂上恢復女兒身，劇情甜燃交織，把緊張的權謀與浪漫的愛情推向最高點，該劇也在台灣愛奇藝站內穩居熱播榜冠軍。

▲《錦月如歌》由周也、丞磊領銜主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《錦月如歌》由周也、丞磊領銜主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

《錦月如歌》劇情描述何家長女何晏（周也飾）為保家族爵位，自小戴上面具，代替兄長何如非（白澍飾）從軍，征戰沙場立下功名卻遭家人背叛身陷絕境，於是她改名為「禾晏」再度投軍，誓言奪回屬於自己的一切，她在軍中遇見舊識肖珏（丞磊飾），兩人建立起深厚信任，攜手抵禦外敵，情感也在烽火交錯間逐漸升溫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《錦月如歌》由周也、丞磊領銜主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《錦月如歌》由周也、丞磊領銜主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

隨著劇情進展，禾晏憑藉守城戰的功勞獲皇上冊封為「武安侯」，並在朝堂上揭露自己的女兒身，一掃此前隱忍壓抑的委屈，她與肖珏在月下互訴真心，肖珏說出「這輩子我唯一喜歡的人就是妳」，兩顆不安定的心緊緊靠攏，深情一吻鎖定彼此，令網友笑稱「禾你珏配」這對雙強戰神的愛情終於水到渠成。

▲《錦月如歌》由周也、丞磊領銜主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《錦月如歌》由周也、丞磊領銜主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

之前播出的水下吻同樣引起網友熱烈討論，這場戲全程實拍無特效，演員要在水裡完成憋氣、親吻與表演情感的高難度動作，導演甚至要求親出漂亮的氣泡，最終呈現出極具唯美感的畫面，被觀眾讚為墜入愛河的具象化。周也笑稱，拍攝時自己被頭髮糊滿臉，丞磊則因戲服沉重在水裡，只能原地游泳，狼狽模樣與正片的浪漫形成強烈反差。

▲《錦月如歌》由周也、丞磊領銜主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《錦月如歌》由周也、丞磊領銜主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

更讓粉絲津津樂道的是一段意外的落水趣事，拍攝空檔時，周也顧著跟丞磊閒聊，沒發現橋邊欄杆鬆脫因此跌進水裡，丞磊本想拉她卻沒拉住，結果兩人雙雙落水。丞磊第一時間將她公主抱上岸，周也自嘲那一刻腦子異常清醒「我還在想完了戲拍不了了」，丞磊則笑說那一秒「像過了幾十年」。

▲《錦月如歌》由周也、丞磊領銜主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《錦月如歌》由周也、丞磊領銜主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

周也在《錦月如歌》中成功塑造出剛柔並濟的女將形象，她近日受訪時說「女扮男裝的部分我儘量讓自己的神情更有英氣，還特地跟丞磊討教男生平時的習慣跟舉止。我很喜歡拍動作戲，單挑外族烈赫部將領那場戲我拍了好幾天，雖然累但看到成果很帥氣就覺得一切值得了。」

▲《錦月如歌》由周也、丞磊領銜主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《錦月如歌》由周也、丞磊領銜主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

丞磊也大方認證搭檔的努力，他說「那場戲我不在現場，但聽工作人員說她拍到連上廁所的時間都沒有，相當投入，而且那陣子天氣特別冷，真的很佩服她。」丞磊劇裡戲外都展現出外冷內暖的反差魅力，在水下戲與月下吻的拍攝中，他不僅展現專業，更在花絮中表現出對搭檔的貼心保護，讓周也大讚丞磊本人就是肖珏。

▲《錦月如歌》由周也、丞磊領銜主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《錦月如歌》由周也、丞磊領銜主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

有趣的是，丞磊從《雲之羽》、《顏心記》、《與晉長安》、《莫離》到《錦月如歌》，接連5部戲都有洗澡名場面，讓他多了「浴皇大帝」的新封號，他笑說「我可能是看到有洗澡的戲才接的。」為呈現最佳效果，他還經常在拍攝前加緊訓練，不僅努力做伏地挺身，甚至還會拿著道具練舉重，好讓腹肌看起來更立體。

▲《錦月如歌》由周也、丞磊領銜主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《錦月如歌》由周也、丞磊領銜主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

《錦月如歌》中男女主角攜手征戰沙場的場景在其他作品中並不多見，也是本劇的一大亮點，提起最難忘場景，周也說「當時我們是在一個戰場，我以為肖珏犧牲了，所以到處在找他的屍體，我從早上吼到下午，整個人心急如焚，導演喊OK後，馬上又拍到找到他的戲，我一看到丞磊走過來，就覺得這件事好像真的發生了一樣，累積的情緒瞬間大爆發。」

▲《錦月如歌》由周也、丞磊領銜主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《錦月如歌》由周也、丞磊領銜主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

丞磊深有同感地說「我能感受到她那股情感的力量，雖然後來還拍了幾條，但我們都覺得第一條是最好的，有好幾次我看著周也，恍惚間就覺得自己真的置身在那個世界和時空裡。」

▲《錦月如歌》由周也、丞磊領銜主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《錦月如歌》由周也、丞磊領銜主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

戲裡情感細膩真摯，戲外兩人也培養出好默契，丞磊說「有一次在船上拍戲，因為不能下船，我們兩個就躺在船上看星星，聊了3、4個小時。」這段經歷讓兩人的友誼更加深厚，成為拍攝過程中最難忘的回憶之一。《錦月如歌》劇情已進入回京篇章，禾晏與家族的恩怨情仇、和肖珏的感情走向以及朝堂上的暗潮洶湧，都將迎來最終答案。

▲《錦月如歌》由周也、丞磊領銜主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《錦月如歌》由周也、丞磊領銜主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

《錦月如歌》現正於愛奇藝國際站熱播中。另外，丞磊的下一檔作品將於8月24日接力而來，與宋軼合作古裝劇《與晉長安》中，他有三種身分一是失憶的「晉安」跟夜裡出沒的玄衣客以及與宋軼敵對的敵國世子「段敖登」，與宋軼的情感之間極限拉扯備受期待。

【戲精女兒出沒】軍人爸收假女兒大哭…媽發現破綻爆笑

