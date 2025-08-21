《母胎單身》志受首認「無法棄權」：短暫交往勝理！公開戀情現況

記者吳睿慈／綜合報導

韓國戀綜《母胎單身戀愛大作戰》第一季完美收播，素人嘉賓的表現受到粉絲喜愛，節目結束後，幾位嘉賓的感情現況也引起關心。其中，女嘉賓志受有著出眾氣質，她與勝理後來配對成功，20日登上網路節目首度曝光兩人的後續發展，承認下節目後確實有試著交往看看，但結論是沒成，短暫的因緣沒能修成正果。

志受近日出演圭民的網路節目，親自解答所有觀眾最好奇的問題，被問到跟勝理是否有成為真實情侶？她坦承：「首先，我們沒有成為真實情侶。」但其實當時報名參加節目時，就是抱著必死脫單的決心參加，甚至公開自己心理諮商的一部分。

志受還原當時的心情，「我是鼓起很大的勇氣參加，所以一定想在節目裡獲得好的正果，對我來說沒有棄權的退路，我確實有苦惱了一下，但（如果不選擇）會像是逃跑的感覺」，因此最終還是選擇了勝理。

不僅如此，志受在結束節目錄製後，確實有跟勝理試看看談感情，「就算只有短暫交往1天，我們有說出來就交往看看，但後來就是沒成，結論就是沒成。」首度解答兩人後續的發展。