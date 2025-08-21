「短劇男神」王奕然爆復合前女友！遭嫌屁多且臭分手…同框被直擊

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星王奕然自2023年轉戰直屏短劇（直式畫面），陸續演出《如果眼淚記得你》、《三万英尺的暗戀》走紅，至今拍了超過60部作品，是人氣相當高的短劇男神。而他7月初被女友宣布分手，還被抱怨「屁多且臭」，近日被目擊兩人同框出現，被推測復合了。

▲「短劇男神」王奕然主演超過60部短劇走紅。（圖／翻攝自微博）

[廣告]請繼續往下閱讀...

王奕然女友日前突然在社群網站發黑底白字聲明，「為了不再引起不必要的誤會，在這裡隆重聲明一下，本人的上一段感情已經結束，請勿打擾」。女友更登入豆瓣短劇討論區，聲稱分手是自己提出，因為在一起壓力太大，談及王奕然缺點時，直言「網癮很大，屁多且臭」，引發陸網議論。

▲王奕然7月被女友宣布分手，女友甚至說他的缺點「網癮很大，屁多且臭」。（圖／翻攝自微博）

分手消息傳開一個多月，王奕然現身吉林長白山稻米節活動，扮裝成盜墓筆記的角色，吸引一票民眾拍合照。網友發現，照片中他身邊的綠衣服女孩，正是日前喊分手的女友，引發外界揣測兩人復合，更有網友笑虧「網友是人家Play的一環」、「復合了不是剛好說明他長情嗎，這算是優點了吧」、「如果是真的那挺好的呀」、「在一起那麼久了，確實難分」。

▲王奕然出席活動，身邊綠衣服女生被認出是7月聲稱分手的女友，引發揣測雙方已經復合。（圖／翻攝自微博）