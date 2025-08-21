土屋太鳳「小孩舔飲料瓶」影片挨轟！私帳外洩首發文…日網失望了

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星土屋太鳳被挖出私人帳號，疑似是使用時意外讓非公開的Threads私人帳號便公開模式，孩子正臉因此曝光，更被挖出帶孩子逛超市時，將女兒堵在嘴巴舔的飲料瓶放回架上，行為在日網遭到炮轟。她昨日（20）公開發文，並寫下「今後要更加注意私人生活的安全」。

▲土屋太鳳私人帳號意外設定成公開，被挖出小孩舔過飲料瓶又放回架上的影片，被日網砲轟。（圖／翻攝自IG）

土屋太鳳發文一開始先向粉絲問候，接著透露「今天久違地發生了一點讓我吃驚的事」。她進一步說明：「因為我個人沒有私人IG帳號，所以不太能夠自己直接確認，但再次真切地感受到，這個時代真的會發生各種事情，人生裡也會發生很多事啊……。」

接著土屋太鳳表示，藉由這次契機，數年來第一次換了新手機，驚訝現在手機進化很多新功能，並補充提到「最近身邊也聽到一些令人有些不安的事件，所以今後在各方面都會更加注意私人安全！」最後感謝粉絲的關心。

此外，土屋太鳳還上傳了一張冰箱照，冰箱裡擺滿了乳酸菌飲料。她文中寫道：「照片是老家的冰箱裡，因為家人常常聚在一起，所以冰箱上貼著關於食材的規則，看起來就像合宿用的冰箱一樣。」接著她提到，「特別是優格和養樂多這一類飲品，大家一起喝的話，很快就會沒了，所以購買的時候，不是整箱買，就是一次買個大約10瓶以上。而在冰箱裡派上用場的那些箱子，其實是因為工作或收到的伴手禮裡，得到的麝香葡萄紙箱。」她引述媽媽建議這種箱子最耐用，尺寸剛剛好，「夏天打開冰箱時，總覺得啊～真的好有暑假的感覺。」

▲土屋太鳳IG公開發文，曬冰箱「滿滿飲料」引發聯想。（圖／翻攝自IG）

而土屋太鳳正是因為孩子嘴巴碰到乳酸菌飲料，飲料放回架上的影片挨轟，最新貼文配的照片，冰箱裡滿滿同類型飲料，透露整箱買回家的訊息。然而網友持續批評將舔過飲料放回架上的行為，還有人則建議她將冰箱照貼文刪除，同時也有粉絲建議她直接道歉，議論持續延燒。目前她私人帳號內容已經全部刪除。

▲網友持續批評，有人建議土屋太鳳刪文，應該直接道歉。（圖／翻攝自IG）