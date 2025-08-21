雷／《我們六個》盧哥哥結局網爆哭！7年前新聞被翻出…真相衝擊

記者陳芊秀／綜合報導

台劇《我們六個》昨晚（20）播出第12集大結局。該劇改編自2004年的社會事件「李月桂案」，劇集描述林家六位兄弟姊妹經歷家庭變故，仍勇敢活出精彩人生的過程，播出以來令無數觀眾大呼感動。而大結局描述兄弟姊妹長大後的人生，同時也一一交代與他們有關的人的近況，其中一直陪伴六兄妹的「盧弟兄」，結局讓觀眾震驚淚崩。

▲《我們六個》全劇大結局。（圖／翻攝自官網／慈濟志業）

***有完結雷請斟酌閱讀***

《我們六個》描述林家發生重大變故，父親失聯，6個子女經歷種種困難，仍堅強成長的過程，孩子面臨家中生計窘迫，教會的「盧弟兄」始終暖心陪伴，被大家視為「恩人」。然而大結局中，邱宇辰飾演的林家兒子「林作逸」，想去感謝一路相伴的恩人們時，卻得知當年的「盧哥哥」已經去世，最後到盧哥哥墓前獻花，一連串衝擊後續令人措手不及。

▲《我們六個》盧哥哥陪伴6個兄弟姊妹度過低潮。（圖／翻攝自YooTube）

網友挖出昔日新聞事件，才得知盧哥哥在2017年騎自行車時，遇到一輛機車綁貨繩勾違規載送，自行車在機車靠近時，被繩勾勾到把手，導致車子失去平衡，倒地重摔頭部，顱內出血搶救3天後仍不治離世。根據報導透露，盧弟兄當時60歲，而劇集則改編盧哥哥於2003年離世，網友估算劇版的盧哥哥離世時約46歲。

▲邱宇辰飾演的林家兒子「林作逸」前去墓前祭拜盧哥哥。（圖／翻攝自YooTube）

有網友湧入7年前新聞報導留言悼念「是我們六個的盧哥哥」。眾多網友留言「林作逸老師聽到盧大哥的死真的是一生的遺憾了，沒盧大哥的鼓勵跟幫助真的六個小孩真的不知會如何」、「老師也如劇情中所述去探望過他了」、「盧哥哥好年輕就過世了」、「為什麼盧哥哥就這樣走了」、「如果他還在，應該會有小朋友叫他聲盧爺爺吧」。

而飾演暖男哥哥「盧錫耕」的是男星唐振剛。他透露拍攝時，光看到劇本都會看到鼻酸到哭，還孩子對戲時，帶著一種難過心疼，又覺得孩子好棒的心情演出，第一次感受到盧哥哥的感動和欣慰，希望觀眾得到溫暖和愛，也鼓勵人再困難也有愛的力量陪伴。

▲唐振剛飾演盧錫耕。（圖／翻攝自IG）