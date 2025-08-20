GD「阿嬤頭巾」造型引發風潮！本尊親解背後內幕笑翻網：太真實　

記者劉宛欣／綜合報導

BIGBANG成員們即將於大聲的網路節目《家大聲》中合體，節目近日釋出了預告片段，影谝中可以看到G-Dragon（權志龍，GD）意外揭開自己當年「頭巾時尚」背後的真相，讓粉絲直呼太誠實。

▲GD公開頭巾造型的背後原因。（圖／翻攝自家大聲YT）

影片中，GD率先登場擔任臨時主持人，他邊逛《家大聲》的周邊商品，邊發現印有自己戴頭巾造型的角色Logo，被問及覺得如何？馬上笑說：「很普欸，我不太會說謊。」逗得現場哈哈大笑。接著他補充：「這個確實很像我，應該是〈POWER〉那個時期。」並提到自己近期已經很少在戴頭巾，其實當時是為了遮一點臉頰肉，所以才戴的。率性又直白的告白，讓粉絲笑翻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲GD坦言當時是為了遮臉頰肉才戴頭巾。（圖／翻攝自家大聲YT）

事實上，GD曾在睽違11年5個月後，帶著第三張個人專輯《POWER》回歸，其中最吸睛的就是前衛的頭巾造型，當時他的時尚照一曝光，立刻就引發討論，甚至被不少人笑稱是「阿嬤頭巾」。如今他親口揭露「其實是想遮肉」，反倒更添幾分親民感，讓不少網友直呼：「沒想到GD的時尚背後是這種原因！」