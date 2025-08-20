超正E級寫真偶像突宣布進軍AV！放話「只拍這一部」：滿足所有男性

記者劉宛欣／綜合報導

日本E奶寫真女星美咲園香，近期拋下「寫真偶像」身份，正式宣布投入AV界，並打出「奇跡の1本限定」的宣傳口號，強調只會拍攝一部作品。然而，台灣知名AV評論家一劍浣春秋卻認為，這其實可能只是片商的宣傳手法，從美咲園香的社群發文來看，她似乎並不打算就此收手。

▲寫真偶像美咲園香突宣布下海拍AV。（圖／翻攝自美咲園香X）

美咲園香原本以寫真女星身分活躍，社群經營也早在去（2024）年4月就開始，累積不少人氣。她所屬的經紀公司「GG」曾捧紅過蒼井空，因此業界早就猜測她終將跨足AV圈。令人意外的是，她並非以大型新人之姿高調出道，反而選擇在Faleno Star亮相，並且以「只拍一部」作為賣點，讓不少粉絲直呼驚訝。

▲美咲園香首支AV打出「限定一部」噱頭。（圖／翻攝自美咲園香X）

不過，一劍浣春秋分析，所謂「限定一部」應該是文字遊戲。從她在社群上的聲明來看，美咲園香自認「雖然還不夠成熟，但會全力以赴，希望能滿足所有男性」，還坦言自己在過去一年多感受到拍攝的樂趣，甚至想被更多人認識。這樣的態度顯然不像只會拍一部就急流勇退的樣子。

至於外型條件，美咲園香在寫真時期已展現亮眼魅力，被讚「臉蛋甜美、笑容可人、身材比例優秀」。她在AV出道作中的表現更是被評論「無論是甜美的笑容，還是情慾演繹都十分到位」，甚至展現敏感的潮吹能力，令觀眾印象深刻。雖然有粉絲認為她的膚色略深、奶頭偏巧克力色，可能不符合所有人的審美，但整體條件仍被視為新一代潛力股。