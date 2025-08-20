77老大169萬YT頻道消失！抓到駭客在「這國家」　親揭申訴進度吐真實感受

記者孟育民／台北報導

擁有169萬人訂閱的YouTuber「77老大」是中醫師，經常透過影片教學健康、減重、美容知識，怎料日前頻道突然被盜用，對方甚至還開直播講解虛擬貨幣，吸引5萬人觀看，他不禁無奈笑「比我自己直播還多人」，如今頻道因違反 YouTube《社群規範》而遭到移除。對此，他稍早透露已聯繫上官方，確定是被駭客盜用，不過目前依舊無法登入，對方甚至位置顯示在拉脫維亞，讓他哭笑不得。

▲77老大的YT頻道被盜用，目前已聯繫上官方。（圖／翻攝自Facebook／77老大）

77老大YouTuber頻道被盜用，甚至密碼和信箱都被改掉，無法登入，而且顯示位置是在拉脫維亞，對此他透露向官方申訴，目前已得到官方回覆，確定是被駭客盜用，「於是隨即把我的頻道先暫時關了，正在確認身份以及後續處理中。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲77老大即將搶救頻道中。（圖／翻攝自Facebook／77老大）

不過他似乎心情相當平靜，坦言，「甚至還有一點輕鬆！這段時間我就當先放個假，休息幾天，還是乾脆直接去拉脫維亞旅行好了？」打算利用這段時間，給自己休息幾天，還不忘搞笑說：「拉脫維亞女人比男人多18%，頻道沒了，只好一直搜尋拉脫維亞。」

