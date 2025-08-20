土屋太鳳私帳曬女出包！　帶娃逛超市「舔商品再放回架上」遭炎上

記者蔡宜芳／綜合報導

日本演員土屋太鳳和片寄涼太在2017年因電影《哥哥太愛我了怎麼辦》結下緣份，低調交往三年後，於2023年元旦宣布結婚，育有一女。土屋近來意外被發現開私人社群帳號曬女兒，卻也因一個逛超市的影片遭到炎上。

▲土屋太鳳和片寄涼太育有一女。（圖／翻攝自Instagram／taotsuchiya_official、ryota_katayose__official）

土屋太鳳在婚後相當保護女兒的隱私，從未讓孩子曝光。不過，她似乎不知道Instagram社群雖然設置成私人帳號，聯動的Threads卻不會同步轉為非公開，因此不小心被網友發現她專門曬娃的小帳。

其中，有一支影片疑是土屋太鳳帶孩子去逛超市，畫面中，土屋的女兒拿著一罐商品堵在嘴上舔舐，後來又將商品放回架上。土屋在貼文中，提到姊姊土屋炎伽同行，並讚嘆愛女對於語言的理解能力很厲害。雖未提及帶孩子去超市的人是誰，但畫面遭到網友傻眼批評說「不知情的人買到很可憐耶」、「應該要把東西買回去才對吧」，紛紛留下負評。而土屋的私人帳號目前已經刪除。

▲土屋太鳳和片寄涼太因拍戲生情。（圖／翻攝自日網）