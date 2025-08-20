「極道千金」持大麻吸食器遭判拘30天　章家瑄道歉認了是自己！

記者黃庠棻／台北報導

竹聯幫創幫元老的女兒、有稱號「黑幫公主」的C姓女藝人，因在住處遭警方持搜索票查獲大麻吸食器與殘渣而被起訴。雖尿液檢驗呈陰性，沒有施用跡象，但器具卻驗出大麻成分。士林地院考量她在庭上認罪，依持有第二級毒品罪判拘役30日，得易科罰金，緩刑2年，並須於半年內繳交3萬元公庫。

▲章家瑄認了持麻C姓女星是自己。（圖／翻攝自Facebook／章家瑄）

消息爆發後，C姓女藝人的身份受到許多討論，稍早女星章家瑄也在社群網站上發文承認就是自己，她表示家中的大麻吸食器是2015年與前男友到歐洲遊玩時，在當地抽大麻後帶回台灣的「紀念品」，聲明文中提到「這些玩意被我收在個小盒子裡跟著我搬家好幾趟，後來我也就忘記了。」

章家瑄表示在去年時，有警察到家中訪查，意外被搜出大麻吸食器，坦言「警察找到了它們，在上面刮下一咪咪的殘渣化驗出陽性，我也就很配合的去了警察局做筆錄跟驗尿，報告出來後驗尿是呈現陰性反應，之後我也很配合的上法院跟法官交代器具的來源以及事情的始末，我尊重並接受法官的一切判處。」

對此，章家瑄坦言今天一早正在看電影，電影結束之後才發現有許多人關心，她在聲明文中道歉「跟大家說聲對不起浪費了社會資源」，並在文末強調「很感謝各媒體及朋友們的關心，是我的錯，不該做這樣的蠢事，真的真的很抱歉。」

【章家瑄聲明】

當時正在看電影的首映

緊張刺激的時候電話突然一直響

認識的、不認識的一直打

後來看完電影才知道我今天上新聞了而且是很不好的新聞

難怪大家會打來關心

我想跟大家說明一下事情的原委

首先跟大家說聲對不起浪費了社會資源

真的是我的不對針對新聞所寫的內容確實是我去年發生的事情

但還是需有來解釋一下

這個誤會我年輕的時候去歐洲遊玩（應該有10年前了）

當時好奇心驅使所以嘗試在台灣不合法的東西

回國時把使用的器具帶了回來當紀念

這些玩意被我收在個小盒子裡跟著我搬家好幾趟

後來我也就忘記了

去年警察來家裡拜訪的時候

找到了它們在上面刮下一咪咪的殘渣化驗出陽性

我也就很配合的去了警察局做筆錄跟驗尿

報告出來後驗尿是呈現陰性反應

之後我也很配合的上法院跟法官交代器具的來源以及事情的始末

我尊重並接受法官的一切判處

也很感謝各媒體及朋友們的關心是我的錯

不該做這樣的蠢事

真的真的很抱歉