快訊／SJ大巨蛋官宣了！「11月連唱2天」最貴6880元　三階段開賣

「韓流帝王」Super Junior於2005年乘著強大氣勢正式出道，一曲〈Sorry Sorry〉在台打開高知名度，20年來更在KKBOX韓語專輯榜創下稱霸209週冠軍的歷史紀錄。2025年是20週年，他們邀請廣大E.L.F.（官方粉絲名稱）共襄盛舉最新篇章，自8月22日起以首爾為起點，展開「SUPER SHOW 10」巡迴演唱會，台北演出由遠雄創藝主辦、國泰世華銀行贊助支持，官方20日官宣，9人將在11月15、16日唱進指標性地點臺北大巨蛋，成為首組在該場地舉辦專場的韓團。

▲Super Junior將首度站上大巨蛋成為第一組開專場的韓團。（圖／遠雄創藝提供）



Super Junior日前推出第12張正規專輯《Super Junior25》，作為紀念出道20週年的重量級作品。主打歌〈Express Mode〉是一首節奏強烈、能量十足的快節奏歌曲，副歌旋律洗腦，歌詞則傳達不停留於現狀、持續追夢的熱血態度。9位成員不僅維持凍齡外貌，團體刀群舞更被讚為出道以來的巔峰演出，粉絲紛紛留言「帥到炸裂，已無法用文字形容」、「再次證明哥哥們真的不會老」。

▲Super Junior本年度迎來20週年。（圖／遠雄創藝提供）



本次專輯《Super Junior25》在各方面都具備重大意義，作為20週年紀念專輯，9人日前到齊出演《認識的哥哥》，回味起20年前初心，搭著大型巴士遊覽車跑行程，專屬Super Junior的兄弟情與團魂展現無遺。粉絲的支持也同樣令人動容，《Super Junior25》僅發行4天，專輯銷量便突破28萬張，發行第7天（7月14日）飄破30萬張，創下Super Junior自身最高銷售紀錄。

此外，專輯主打歌〈Express Mode〉在台灣橫掃最大音樂平台KKBOX的即時榜、K-POP新歌日榜、K-POP單曲日榜等多項榜單冠軍，另外8首收錄曲也全數「排排站」擠進榜單上位圈，整個排行榜幾乎被Super Junior包辦，實證屬於他們的依然持續書寫中。

▲Super Junior大巨蛋票價公開。（圖／遠雄創藝提供）



這段長達20年的旅程，如今進入嶄新篇章。Super Junior正式啟動20週年「SUPER SHOW 10」巡迴演唱會，台北站預計在11月15、16日於臺北大巨蛋盛大舉辦，團員過去數度誓言「挑戰大巨蛋」，該指標性的場地對9人來說頗有象徵性。演唱會售票訊息於20日正式公開，票價分為6880、6480、 6280、5680、4880、3880、3680、2880元，其中6880票價區可享有SOUNDCHECK福利，門票分為三階段購票，8月28日13點到22點為E.L.F. MEMBERSHIP會員搶先預購（此階段必須先在官咖會員上登記購票），再來是國泰世華CUBE卡友於8月29日13點到16點優先購，最後8月30日中午12點全面於拓元售票系統開賣。