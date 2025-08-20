青峰登台遭痛斥「你以為你是誰」　演唱會前淚崩半小時…媽媽也挨告

▲去年蘇打綠開始「二十年一刻」巡迴演唱會。（圖／鏡週刊提供）

身為樂團主唱、門面擔當和詞曲創作人的青峰，過去是林暐哲的愛徒，最後卻成為最大箭靶。2人分道揚鑣後，青峰從2019年開始，一連接到林暐哲的7項訴訟，甚至連媽媽都因為擔任其工作室負責人也一同被告，所幸最後全部勝訴。青峰小時候因與已逝的父親感情不睦，原以為在林暐哲身上得到了從未有過的父愛，沒想到對方卻利用知遇之情，不斷向他予取予求。

據悉，林暐哲曾在蘇打綠演唱會開演前2小時臨時改流程，青峰認為這樣不妥，竟遭當場痛罵：「你以為你是誰、了不起是不是？」讓敏感的他躲到會場角落獨自哭了半小時，後來才被工作人員找到讓他登台演出。

2016年，蘇打綠在金曲獎奪得多項大獎，林暐哲卻突然在慶功宴上宣布要休團3年，讓6位團員相當傻眼，而林暐哲心中的盤算，就是要青峰單飛。接著他讓青峰發個人單曲，但仍採用高壓的管理方式，每每青峰跑完通告，回來後都會被經紀團隊大肆檢討，說他不專業、不得體，甚至直接在後台開罵，讓青峰經常工作結束後都是哭著回家。

10多年前，林暐哲為了日後讓青峰走向單飛之路能綁住他的個人合約，慫恿青峰應該要買一間自己的房子，除了介紹自己的房仲，還主動拿出幾千萬借他，後來兩人翻臉，青峰才急忙東拼西湊的把錢還清。





