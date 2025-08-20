47歲吳建豪離婚7年爆有新歡！　甜搭「翻版Melody」印尼見習婚禮

▲離婚7年，吳建豪（右）被爆有了新歡（左），年紀落在30多歲，氣質出眾，被說有像Melody（小圖）的氛圍。（圖／翻攝自vanessamantofa IG）

圖文／鏡週刊

離婚7年，47歲的吳建豪繼與中國大陸虞書欣傳緋聞後，被爆有了輕熟女新歡，長相神似Melody（殷悅）。

不久前已有人目擊兩人出遊，最新吳建豪和女友則是現身於印尼牧師腓力曼都法女兒的婚禮，旁邊還有吳建豪的媽媽，可見已經獲得「準婆婆」的認同。本刊入手一系列的畫面，吳建豪與該名激似Melody的女子相伴出席，頗有見習婚禮的味道。

▲吳建豪與新歡的身體距離非常近，難怪被認為是一對，而且互動頗大方不怕眾人看。（圖／翻攝自surabayago IG）

據查，印尼牧師腓力曼都法與女兒凡妮莎曼都法在當地都頗具名氣，而吳建豪本來就是虔誠的基督徒，會出席她的婚禮並不讓人意外。

重點是當天戴帽、墨鏡，身穿白色襯衫的吳建豪，身邊跟著一位身穿淺黃色帶有淡雅的印花圖案洋裝、整個人呈現浪漫兼柔美氣場的輕熟女，先暫時簡稱為「翻版Melody」，看到兩人的民眾於是議論紛紛，猜想他們到底是不是一對。

▲吳建豪（右）與傳是新歡的女伴（左）勾手逛商場，被讚毫無架子。（圖／翻攝自surabayago IG）

雖然歷經上一段婚姻失敗，但吳建豪的狀況依舊頗好。與前妻相比，新歡比較眉清目秀，看來文靜且沒那麼張揚，既素雅且低調，沒有搶走新娘子的風采。

▲吳建豪（左）與前妻Arissa（右）不歡而散，離婚前只要被問到相關話題，他都會臭臉以對，引人揣想。（圖／翻攝自吳建豪微博）

回應

本刊試圖傳訊詢問吳建豪的經紀人，但至截稿之前一直都沒有回應。





