演出一舉一動竟全被控制！　ØZI鬆口認了：很沒安全感

▲ ØZI突擊信義區街頭快閃演出。（圖／RED BULL提供）



記者翁子涵／台北報導

「2025 Red Bull Jukebox 點唱機演唱會 feat. ØZI台北場」10月18日將在台北Legacy Tera熱力開唱，由 ØZI 擔綱演唱歌手，並將決定權交到粉絲手上，包含唱什麼、怎麼唱、和誰唱，全由觀眾投票決定，這是一場結合觀眾控場與現場表演的互動式演唱會，從第一次投票開始，觀眾就成為舞台的一部分，與ØZI共同打造專屬於當晚的唯一版本。

▲ ØZI相當期待點唱機演唱會。（圖／RED BULL提供）



擔綱演出的ØZI坦言：「一開始知道這個形式是真的沒安全感，而這次不僅要翻唱還要做曲風改編，對我來說是全新挑戰，但也因為不能掌控，才覺得好玩，與其說是演唱會，對我來說更像是與粉絲同樂的派對，很期待和觀眾一起完成這場秀。」

隨著演唱會即將開賣，ØZI日前也突擊信義區街頭快閃，不只演唱自己的歌瞬間聚集眾多鐵粉，更以英文翻唱經典華語歌「愛很簡單」，預留伏筆的預告本次演唱會將會有線上投票和現場即時投票的環節，把主控權交給粉絲投票。

ØZI現場分享籌備期間的緊張心情和專場大不相同，「這次要唱什麼、怎麼唱、和誰唱，都無法完全由自己決定，相信是一場非常唯一的演唱會，也很期待當天就像是一場派對，與大家一起同樂。」

