與台灣有關係！迪士尼挖角Netflix資深戰將　出任Disney+亞太區高層

記者陳芊秀／綜合報導

串流市場震撼彈！迪士尼昨日（18）宣布一項人事變動，任命湯尼札梅茲科斯基（Tony Zameczkowski）為亞太區直接服務消費者業務（Direct-to-Consumer，簡稱DTC）資深副總裁暨總經理，將負責推動迪士尼在亞太地區的串流業務。而湯尼札梅茲科斯基過去是Netflix亞太區副總裁，這也引發各界關注。

▲串流震撼彈！迪士尼挖角Netflix資深戰將。（圖／翻攝自X）

據外媒報導，這位新上任的亞太區串流總舵手來頭不小，湯尼札梅茲科斯基是Netflix在亞太地區的創始領導人之一，任職9年期間，更成功透過策略合作與多元行銷，一手推動Netflix在該地區的業務發展，是業界公認的串流戰將。在此之前，他也曾在YouTube擔任高階主管，負責建立亞太區音樂業務及歐非中東的體育娛樂策略，資歷相當完整。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於亞太地區業務範圍涵蓋台灣、日本、南韓等地，這位新官上任後的佈局，預料將與台灣市場息息相關。

對於加入迪士尼大家庭，湯尼札梅茲科斯基表示：「能夠加入華特迪士尼公司，推動Disney+在亞太地區的發展動能，讓我感到非常興奮。」他認為，拓展國際串流觀眾是迪士尼的重要策略，而亞太地區蘊含著巨大的成長潛力，他一直深深敬佩迪士尼在娛樂產業的卓越領導地位，及其與時俱進、始終能與消費者維持高度連結的非凡能力。

華特迪士尼公司亞太區總裁姜熡可（Luke Kang）也對此任命表達高度肯定：「我們很榮幸能由札梅茲科斯基來領導串流媒體業務，持續強化Disney+在亞太地區的表現。」他指出，Disney+在亞太區已有顯著成長，已是領導平台之一，深信憑藉札梅茲科斯基在媒體、娛樂與科技領域的豐富經驗，將有助於迪士尼在這個充滿活力的市場中，邁入下一個發展階段。