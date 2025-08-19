GD生日眾星歡慶！現身「不能笑派對」超崩潰　BIGBANG隔天迎19周年

記者劉宜庭／綜合報導

南韓天團BIGBANG的粉絲「V.I.P.」近日喜事連連！隊長G-DRAGON（GD，權志龍）於昨（18日）迎來37歲生日，不僅有丁海寅、SEVENTEEN權順榮等眾多星友齊聚為他慶生，他更現身諧星劉炳宰的「不能笑的生日派對」企劃，全程被惡搞猛戳笑點，影片上線半天就突破200萬觀看，緊接著生日隔天，今（19日）正是BIGBANG出道19週年的大日子，成員們也紛紛發文慶祝，讓粉絲感動不已。

▲GD整場處於笑場崩潰邊緣。（圖／翻攝自柳炳宰YouTube）



G-DRAGON的37歲生日過得相當熱鬧，諧星柳炳宰（又譯：劉炳宰）為他量身打造「不能笑的生日派對」，並在YouTube頻道播出。影片中，GD必須在綜合格鬥選手崔洪萬、化妝師李沙貝等各路嘉賓的搞笑迷因攻擊下全程忍住不笑。然而，從登場就憋笑失敗的他，整場都處於笑場崩潰邊緣，他雖嘴上說：「雖然沒笑，但真的很開心。」但逗趣的反應笑翻所有觀眾。

▲GD現身「不能笑的生日派對」。（圖／翻攝自柳炳宰YouTube）

除了搞笑影片，GD也舉辦了眾星雲集的生日派對，演員丁海寅、諧星曹世鎬、SEVENTEEN成員Hoshi和勝寬等人都到場祝賀。身為GD狂粉的模特洪真慶，更是親手製作了「青蔥泡菜」當作禮物，展現深厚交情。

▲洪真慶為GD親製泡菜當作生日禮物。（圖／翻攝自洪真慶IG）

▲GD生日派對眾星歡慶。（圖／翻攝自洪真慶IG）

在隊長生日的喜悅氛圍下，BIGBANG也迎來了出道19週年的重要日子。今（19日）一早，成員們便有默契地在IG發文紀念。GD曬出一張寫著「B19 BANG」的圖片，並標註了太陽與大聲；太陽則以19顆愛心堆疊成一座蛋糕，頂端放上皇冠，象徵著團體的至尊地位；大聲的官方帳號也發布了他拿著「19」氣球的帥氣照片慶祝，展現了成員們不變的團魂，讓全球V.I.P.瞬間陷入回憶殺。

▲BIGBANG今（19日）迎來出道19周年 。（圖／翻攝自GD、太陽、大聲IG）