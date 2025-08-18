比爾蓋茲8月現身韓綜！　初登《劉QUIZ》合體劉在錫

記者蔡宜芳／綜合報導

由南韓王牌主持人劉在錫和諧星曹世鎬主持的談話節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》自2018年播出至今，已邀請過無數大咖名人作客分享人生經歷。而電視電tvN 18日重磅宣布微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）也將參加節目，與劉在錫同框。

▲《劉QUIZ ON THE BLOCK》訪問過無數名人。（圖／翻攝自tvN）

tvN透露，比爾蓋茲將在8月出演《劉QUIZ ON THE BLOCK》，而節目也預計於本月內播出，確切日期尚未公開。CJ ENM經營領導南承勇（音譯，남승용）也表示：「《劉QUIZ ON THE BLOCK》是一檔尊重所有人生價值、透過各種不同人物的故事，傳達人類尊嚴與彼此理解的節目，這點與蓋茲基金會『所有生命都具有同等價值』（Every life has equal value）的信念一脈相承，因此雙方產生了共鳴。」

▲比爾蓋茲將合體劉在錫。（圖／達志影像／美聯社、翻攝自Antenna官網）

比爾蓋茲身為全球知名的富豪與慈善家，是開啟個人電腦（PC）時代的代表人物。如今，他透過蓋茲基金會在全球衛生、教育、氣候變遷、貧困消除等領域持續投入，近期更宣布計劃在2045年前，將個人財產的99%與蓋茲基金會的捐款合計約美金2000億（約新台幣6萬610億元）回饋社會。

