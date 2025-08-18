網紅瑀熙備孕2胎「老公幫抬腳」　拚生異卵雙胞胎秘辛曝

記者王靖淳／綜合報導

網紅瑀熙去年3月嫁給圈外男友，同年9月生下兒子「小布」，最近她在IG上傳短片，大方分享自己「備孕」下一胎的心路歷程，同時也坦言各種民間助孕偏方都嘗試過。

▲瑀熙分享備孕進展。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

談到為備孕所做的準備，瑀熙透露自己規律地補充葉酸、肌醇及吃排卵藥。她提到，坊間流傳夫妻在行房前要先運動20至30分鐘，藉此促進血液循環，增加受孕機率；而事後則要避免立即洗澡，甚至有人建議倒立或抬高雙腳，讓精子能更快結合卵子。她笑說，常常會出現「老公幫忙抬腳」的場面。

▲瑀熙試過民間的助孕傳說。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

除了這些偏方，瑀熙也提到民間有說法，認為事後不能用太熱的水清洗，否則會影響精子和卵子的存活；甚至還有人叮嚀當天不要泡澡，聽起來雖然奇特，但為了求子她也全都試過。不過，瑀熙也坦言，自己其實曾接受過檢查，確認老公的生理狀況一切正常，「不正常的其實是我。」

▲瑀熙暫時放棄備孕。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

瑀熙解釋，因為過去長期吃避孕藥來調經及保護自己，導致子宮內膜一度偏薄，不利受孕。雖然在生完第一胎後，她的子宮狀況已恢復至較健康的厚度，但第二胎仍遲遲未有好消息。她更透露，「什麼求子廟我也都拜了。」面對備孕下一胎，瑀熙選擇暫時放下心情。至於下一胎的性別，她表示沒有特別要求，反而希望能懷上「異卵雙胞胎」，因為她認為這樣不但超酷，還能一次搞定生三胎的目標。