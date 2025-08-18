女星昏迷遭電視台人士性侵偷拍！　江祖平收求助私訊心疼：該怎麼辦

記者蔡宜芳／綜合報導

八點檔女神江祖平深耕演藝圈已有將近30年，私底下經常會透過社群網站分享日常生活。她18日透露收到一位女演員A的求助私訊，對方表示遭到電視台相關人員B性侵、偷拍，江祖平為此煩惱直說「我該怎麼辦」。

▲江祖平18日收到一位同行的求助私訊。（圖／翻攝自Facebook／江祖平Fans` World）

江祖平透露，受害者A是一位拍過戲、65%的觀眾都認識的女演員。當時A女因身體不舒服，請身旁已經開始喝酒的B男幫忙拿藥，沒想到B男卻誤給了鎮定劑，導致女方瞬間昏迷，「他救她的方法是，脫光她的衣服直接……她，還幫她『整理乾淨』，竟然還用手機全程錄影全身女裸體，他本人沒入鏡。」

江祖平指出，A女醒來發現後，氣得刪掉手機內的影片，但B男卻毫不在意地說：「刪啊！我有雲端。」A女因此深受打擊，透過私訊向江祖平求助。江祖平強調：「真實發生的，請重視。」希望外界能了解事情的嚴重性，她也透露：「那位男士是某電視台體制內……所以我真的心疼……但我能怎麼做才能幫到她？」語氣中充滿無奈。

▲江祖平發文。（圖／翻攝自Threads／ping0130）

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。