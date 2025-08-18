八點檔男星砸千萬拓展副業　「游安順秒變顧客」新竹開店原因曝光

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》演員洪毛在劇中事業失利，戲外喜迎人生另一里程碑，他與兩位股東攜手斥資逾千萬元，在新竹開設副業全新分店「啟匠-特斯拉一站式服務」，主打汽車影音、行車記錄器和電動車升級與包膜一站式服務。

▲《好運來》演員洪毛斥資千萬拓展副業。（圖／民視提供）

昨（17）日開幕當天星光熠熠，不僅有游安順、馬國弼、賴芊合、林柏妤、新兵日記演員林道遠、阿甘（阿竿）、錢君仲、《娛樂超skr》主持人小鹿與阿甘等演藝圈好友到場祝賀，《好運來》的演員們更是全員力挺，現場宛如小型同樂會，讓他開心直呼「感覺演藝圈就是一個大家庭，一點都不孤單！」

其中，游安順也分享自己剛購入特斯拉新車，還沒來得及好好開，就先直接開來「啟匠」進行後製升級，等於和洪毛新店一起「雙重開箱」。他笑說「我自己都還沒真正碰到車子，就先交給洪毛團隊處理，真的很感謝他們的用心，讓我的新車更升級。未來東奔西跑，就靠它了！」

談到為何選擇在新竹拓點，洪毛透露，其實原本計劃明年才進軍新竹市場「新竹的電動車市佔率全台名列前茅，本來就有規劃開店，剛好朋友請我幫忙找店面，找到後他臨時不開了，店面都談好，我們就決定提前啟動分店計畫。」

洪毛的副業以電動車升級與包膜為主打，強調一切遵循合法法規，並提供最人性化、客製化的體驗「這也是未來環保與科技的趨勢，我希望把專業一次做到位。」笑說從藝人跨足創業最大的挑戰，就是要兼顧表演與事業，但他找到平衡的方法「沒有通告時，就全心投入店務，甚至親自下場包膜。」

戲裡的洪毛，在《好運來》中飾演中藥師「歐陽輝」，近期劇情中從藥局轉戰春花生技卻慘遭失利，令觀眾相當好奇後續發展。洪毛分析「歐陽輝是個非常傳統的人，不管事業或家庭都很保護、很強勢，做什麼事情都想成功，這點跟我本人很像。」他也笑稱，戲裡的挫敗反而成了戲外的借鏡「拍戲時的失敗經驗，讓我在事業經營上學到很多。」

至於如何在多重身分間切換，洪毛說「我是365天都在上班，做我熱愛的事，所以完全不覺得累。」他更形容，自己與歐陽輝還有另一個共同點—就是對女兒的寵愛「覺得女兒是全世界最漂亮的小孩！」