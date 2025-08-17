全台70場電影免費看！　玄彬諜報片《哈爾濱》「刺殺伊藤博文」

記者黃庠棻／台北報導

一年一度、廣受觀眾喜愛的「2025世界民族電影節」（2025 World Ethnic Film Festival）即將在9月登場。今年電影節以「跟著電影去旅行」為主題，將於9月12到21日於台北、台中、嘉義、台南、高雄及花蓮等六地盛大舉行。

▲「2025世界民族電影節」開幕片為蒙古國電影《狼群總在夜晚來臨》。（圖／海鵬影業提供）

今年有「世界民族大觀」、「亂世浮生路」、「電影是本書」、「成長出發吧！」以及「性別平等了沒？」等五大單元，內容涵蓋民族的傳承與改變、歷史的騷動、文學中的民族，乃至未來主人翁的成長對望等議題。最特別的是，更首開先河加入性平議題電影，全方面傳達人類的共通語言－愛與自由等普世價值，總計以21部電影、70場免費欣賞。

▲「2025世界民族電影節」閉幕片《與達賴喇嘛談心：尋找幸福的智慧》。（圖／海鵬影業提供）

「2025世界民族電影節」今年開幕片為敘述遊牧家庭與環境變遷的蒙古國電影《狼群總在夜晚來臨》（The Wolves Always Come at Night），閉幕片則為美國紀錄片《與達賴喇嘛談心：尋找幸福的智慧》（Wisdom of Happiness），兩部電影都是台灣首映。

▲《與達賴喇嘛談心》由好萊塢巨星李察吉爾歷時六年拍攝製作。（圖／海鵬影業提供）

《狼群總在夜晚來臨》由澳洲女導演嘉布麗葉兒布雷迪（Gabrielle Brady）執導，描述一個蒙古遊牧家庭，在氣候變遷與都市化的雙重壓力下，陷入傳統與現代抉擇的兩難；閉幕片《與達賴喇嘛談心：尋找幸福的智慧》則由第十四世達賴喇嘛親自主述，片中他不談信仰，而是邀請觀眾跟他一起探索人生幸福的智慧。值得一提的是，該片由好萊塢巨星、也是他的忠實追隨者李察吉爾歷時六年拍攝製作，並被視為達賴喇嘛今年九十歲生日的慶賀之作。

▲《卡夫卡最後的愛》紀念卡夫卡逝世一百周年。（圖／海鵬影業提供）

「世界民族大觀」單元中，納入了蒙古族《狼群總在夜晚來臨》、藏族《香巴拉》、馬來與印度《搖籃凡世》、台灣與日本《KANO》、台灣與印尼《新來的小朋友》、德意志民族《快遞書書》、阿拉伯民族《開羅謀殺案》，以及由愛爾蘭童書改編的動畫《女孩的靈緹犬》等8部電影。

「亂世浮生路」單元聚焦戰爭動盪下的人性故事，囊括三部攸關民族歷史的電影，包括由韓國男神玄彬擔綱、敘述1909年「刺殺伊藤博文」的歷史諜報片《哈爾濱》，描繪1919年法國一戰後荒誕百態的犯罪片《天上再見》，以及1939年二戰爆發時、瑞士軍隊強徵吉普賽民族參軍的史詩片《流浪吉普賽》等，呈現人們在亂世中的韌性與對和平的渴望。

▲《哈爾濱》。（圖／海鵬影業提供）



「電影是本書」單元則精選改編自文學作品的電影，有紀念卡夫卡逝世一百周年的德國電影《卡夫卡最後的愛》，刻劃這位文學巨擎生命最後的感人愛情；有改編日本女作家高田郁名作的《澪之料理帖》，以江戶時代美味料理傳遞思念與希望；更有改編台灣現代女作家蕭麗紅小說、由金馬影后陸小芬主演的《桂花巷》，重現日治初期台灣女性歷史命運，並首次以臺語版本播映，原汁原味呈現時代精神。

▲《澪之料理帖》。（圖／海鵬影業提供）

「世界民族電影節」每年都會關注各民族成長議題。今年推出「成長出發吧！」單元，除有講述一段超越種族、宗教邊界的熱血少年動畫《飆風男孩》；更有賣翻德國票房的勵志感人電影《56種喝采》，以及榮登澳洲年度票房亞軍、穿越西班牙800公里聖雅各之路拍攝的《我的朝聖之路》。而橫掃國內各大獎項、描述印度籍的媽媽幫她的孩子完成錄音作業的妙趣短片《A面：我的一天》，也溜入片單作特別放映。

「2025世界民族電影節」因應世界潮流，今年首開先河加入性平議題電影，推出「性別平等了沒？」單元，首推獲選今年奧斯卡15強、直揭印度種姓階級的電影《警上添花》；改編白先勇小說、由虞戡平執導的台灣第一部男男同志片《孽子》數位修復版；以及達賴喇嘛九十歲生日慶賀之作《與達賴喇嘛談心：尋找幸福的智慧》。

▲《卡夫卡最後的愛》紀念卡夫卡逝世一百周年。（圖／海鵬影業提供）

讓人好奇的是，達賴喇嘛的新片怎會被納入性平單元，原來片中達賴喇嘛認為，如要終結上個世紀的戰禍，21世紀「應交由女性主導決策」，世界才能更加安定，甚至表明自己「不排除轉世女性」，加入了性平議題的探討。「2025世界民族電影節」節目琳瑯滿目，將於9月12–21日於台北、台中、嘉義、台南、高雄及花蓮等六地盛大舉行。觀眾可持續鎖定官方臉書，掌握節目、活動及報名資訊。