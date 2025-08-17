台YTR出國遇劫「海上受困1個半小時」！　險喪命：GoPro變黑盒子

▲融融笑談自己因為退伍後找不到工作，決定追夢成為旅遊YouTuber。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

旅遊YTR融融跨界電視主持《自由的旅行者》，帶著觀眾一同探索土耳其的最在地的風土民情，日前他接受時報周刊CTWANT專訪，笑談自己會成為YouTuber的起點，是因為退伍後找不到工作，於是他鼓起勇氣和家人商量，決定花一年時間「追夢」，但他不選熱門路線，而是以冷門地區為主，如印尼、北韓、伊朗、敘利亞等，避開競爭也創造差異化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲融融在《自由的旅行者》，帶著觀眾一同探索土耳其的最在地的風土民情（圖／八大提供）

融融說：「我很喜歡旅遊，小時候夢想是當冒險節目主持人，像《世界第一等》那種，想說跳到這種傳播相關的工作 好像是必須要有一些履歷表 所以就先從這個YouTuber做起。」而一開始的出國資金，是向媽媽借的不到10萬，加上大學時期存下來的打工錢，還利用用手邊的iPhone7和老舊的GoPro，啟動人生第一個旅拍任務，「第一站選印尼，因為便宜，住宿、機票都省」。

從2018年3月開始至今7年半的時間，融融從一位剛退伍、找不到方向的大學生，一步步成為「融融歷險記」YY頻道超過67萬以上訂閱、走訪近80國的旅遊型YouTuber。雖然頻道初期運作順利，卻遇到2020年疫情爆發。他專拍國外旅遊，卻忽然無法出國，庫存用完，題材斷炊。那年他改拍開箱、生活內容，卻覺得「沒熱情，只是為了拍而拍」。

▲7年半的時間，融融的「融融歷險記」YY頻道已超過67萬以上訂閱。（圖／CTWANT提供）

為了重新找回創作動力，他決定用雙腳認識自己的故鄉，在2021年開始徒步環島。沿途拜訪農友、參加大甲媽遶境、凌晨4點採鳳梨，融融笑說：「大家愛看我吃苦，越苦越多人看，也算是台版的《世界第一等》吧！」

疫情解封後，他再度踏上走訪世界的旅程，從中東到中亞，十個月踏上戰地與文明交界。他走進伊朗、敘利亞、葉門等地，與當地人同住、喝茶、討論信仰。他強調：「你會發現，媒體說的『危險』，很多時候只是偏見。伊斯蘭國家的人民其實很熱情、很善良，我覺得畢竟每個國家都有好人跟壞人，可能壞人佔了0.0001%這樣少數。」

▲融融與搭檔圖佳展開在《自由的旅行者》進行一段土耳其深度之旅。（圖／八大提供）

但出國行也不是全無風險。他曾在敘利亞一天被軍警抓進警局兩次，差點被敲詐4百美金，還在所羅門群島遇上暴風雨、小船進水，在海上漂浮一個半小時，「那時候真的有種快死掉的感覺，GoPro可能會變成我的黑盒子」。如今他已踏足將近80國，還有南美洲尚未征服。他說：「我不追求最多人去的景點，而是想走最難走的路。因為那才是我的頻道價值，也是我存在的方式。」

▲融融目前已踏足將近80國，還有南美洲尚未征服。（圖／CTWANT提供）

融融跨足電視主持《自由的旅行者》與搭檔圖佳展開一段土耳其深度之旅， 節目每周6晚間8點在八大綜合台首播，每周6晚間9點在中華電信Hami Video影劇館+上架。

延伸閱讀

▸ 豪客的灶跤1／美食街竟敢賣千元生蠔、龍蝦？揭密全台最高檔美食商場

▸ 19歲男「拍日落爬高壓電塔」觸電亡 李怡貞憂短影音時代害了年輕人

▸ 原始連結