薔薔PO文「有人弄黑函想惹事」！　放話正面迎擊：我行得正做得直

記者王靖淳／綜合報導

女星薔薔（林嘉凌）自節目《我愛黑澀會》出道，近年跨足YouTube經營個人頻道，2022年開了「福利文創」工作室，日前還推出Podcast新節目《薔栗膠》。最近她在社群發文透露有人弄黑函想搞事，並表示自己會在下週發布新影片，「正面迎擊抹黑人士！」

▲薔薔近年跨足YouTube經營個人頻道。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

薔薔在文中透露，最近似乎成為惡意黑函攻擊的對象，為此她強調，自己行事一向光明磊落，沒有什麼可隱瞞的地方，同時也霸氣表示：「最近看來有人故意弄黑函想惹事，但我行得正、做得直、不怕事，始終如一。」面對抹黑行徑，薔薔並未選擇沉默，而是在文末宣布將正面迎戰，「下週影片正面迎擊抹黑人士！」

▲薔薔預告下週發新影片迎擊抹黑人士。（圖／翻攝自Threads／chialing_maze）

貼文曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，不少人紛紛湧入留言力挺，「薔薔加油」、「我支持薔薔。」面對疑似被抹黑，許多網友替薔薔抱不平，「誰那麼壞心抹黑妳呀？」更有人喊話「誰造謠誰抹黑，抓出來。」不過，也有網友一頭霧水，直接在留言區追問「發生啥事？」此外，在聲援及關心之餘，有網友也向薔薔喊話：「期待新影片。」掀起不小討論。