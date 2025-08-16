韓籍小龍女「來台狂瘦7公斤」！　親揭甩肉真相惹粉絲心疼

記者王靖淳／綜合報導

「小龍女」韓籍新成員權喜原自加入啦啦隊後話題不斷，更憑著甜美外型圈粉不少人，平時會透過社群記錄應援日常的她，最近在Threads發文分享一組對比照，分別是她剛來台灣出道時的模樣，以及如今的樣子，同時也透露：「其實我瘦了7公斤。」貼文曝光後，立刻引發熱議。

▲權喜原是小龍女成員。（圖／翻攝自Instagram／hee._.tty）

權喜原透露，自己在最近瘦下了7公斤，雖然已經有明顯成果，但仍強調「因為有目標，所以我還在努力中。」她更坦言，作為啦啦隊成員，一直希望能將最明亮、最美好的狀態展現給粉絲，因此持續要求自己保持最佳體態，「我一直努力想讓粉絲看到我明亮又美好的樣子，希望你們能從我身上獲得正能量，打起精神來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲權喜原來台瘦了7公斤。（圖／翻攝自Threads／hee._.tty）

除了分享瘦身心得，權喜原也不忘向一路支持自己的粉絲表達感謝。她提到，自己一直都很感恩喜歡她的人們，並且深情喊話：「粉絲們是我世界上最愛的。」貼文及照片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛寫下鼓勵她的留言「已經很瘦了」、「妳真的已經很棒了」、「我們都有看見妳正在閃閃發光。」值得一提的是，權喜原事後也在留言區透露：「在台灣減肥的方法：忍住不吃美食，只喝美式咖啡，台灣的美食實在太多了！救命啊。」