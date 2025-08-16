日女偶像曬「下班vs.上班」反差照！　年紀曝光1.8萬人看傻：騙人

記者蔡宜芳／綜合報導

日本35歲地下偶像宮脇舞依是女團KRD8的一員，也是諧星陣內智則的姪女。她日前在社群曬出自己上班前後的差別，自嘲「至今依然不受歡迎」，極大反差讓大票網友都看傻眼。

▲宮脇舞依目前是兵庫縣的地下偶像。（圖／翻攝自Instagram／mai.miyawaki）

宮脇舞依先是曬出自己平時的照片，只見她將頭髮綁起，戴上黑框眼鏡，身穿休閒樸素的T恤搭配牛仔長褲，表情靦腆，令人難以想像她是個偶像。影片後段則銜接了她作為偶像裝扮後的樣子，台上的亮麗形象和私底下的模樣大相逕庭。

▲宮脇舞依曬上下班反差照。（圖／翻攝自Instagram／mai.miyawaki）

宮脇舞依對於自己的反差，笑說：「儀容和姿勢真的很重要呢。」並坦言自己到現在還是不怎麼受異性歡迎，「爸爸、媽媽，對不起啊……我就這樣隨性、悠哉、自在地生活著。」她也強調照片不是刻意拍的，「是在發文前一天晚上拍的。只是我私底下的模樣而已。」

宮脇舞依的極大反差感吸引近2萬名網友圍觀，大家也紛紛留言「騙人！只是裝得很土吧」、「其實本來就長得蠻漂亮的，但身體的姿勢真的會影響」、「底子本來就很好」、「這居然是35歲」。

▲宮脇舞依被說外型不像35歲。（圖／翻攝自Instagram／mai.miyawaki）