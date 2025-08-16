ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
愛犬癌末肚子腫起來！李孝利證實癌逝慟：一路好走⋯　PO文惹淚崩

記者吳睿慈／綜合報導

天后李孝利是演藝圈出名的愛狗人士，她與寵物犬在濟州島過得愜意地日常，但近年來卻反覆經歷送走狗狗的傷痛，2020年愛犬順心離世、2023年摩卡去世，16日再度傳來噩耗，已經癌末的石三也跟著上了天堂，李孝利催淚寫下「一路好走」，令粉絲心疼不已。

▲▼李孝利證實石三癌逝，PO文哀悼「一路好走」。（圖／翻攝自李孝利IG）

▲▼李孝利證實石三癌逝，PO文哀悼「一路好走」。（圖／翻攝自李孝利IG）

▲▼ 愛犬癌末肚子腫起來！李孝利證實癌逝慟：一路好走⋯　PO文惹淚崩。（圖／翻攝自李孝利IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

李孝利過去曾在《劉QUIZ ON THE BLOCK》透露，愛犬石三其實已經癌末了，「因為癌末所以肚子腫起來，已經邊有心理準備要送別石三，最讓我印象深刻的就是石三最不聽話的瞬間」，石三曾經有追著野犬跑走的經驗，當時他們開車追過去，發現石三跟著一群野狗在玩。

李孝利總是記住石三不聽話但最幸福的瞬間，令她感慨表示「原來我真的很愛石三」，登上《劉QUIZ ON THE BLOCK》已是1個月前的事，16日卻傳來石三癌末去世消息。

▲▼石三因癌末飽受痛苦，生前肚子腫起來。（圖／翻攝自李孝利IG）

▲▼石三因癌末飽受痛苦，生前肚子腫起來。（圖／翻攝自李孝利IG）

▲▼ 愛犬癌逝慟：一路好走⋯　PO文惹淚崩。（圖／翻攝自李孝利IG）

李孝利IG發文「一路好走，我的石三」，發出多張狗狗生前的照片，幸福地吐著舌頭，最後配上藍天白雲的風景照，並畫出狗狗雲朵形狀，寫下「大家掰掰」，字句催淚。

▲李孝利發文寫下「大家掰掰」。（圖／翻攝自李孝利IG）

▲李孝利發文寫下「大家掰掰」。（圖／翻攝自李孝利IG）

爸爸回家第一抱是誰？女兒爭輸媽媽崩潰大哭

ETtoday星光雲

