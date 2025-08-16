蔡佩軒婚禮倒數「爆緊急開刀」！　雙眼罹病崩潰...單身旅行被迫喊卡

記者蔡琛儀／台北報導

歌手蔡佩軒婚禮進入倒數，卻接連遇上「雙眼針眼」困擾，她苦笑說：「左眼好不容易三週後消退，右眼又接棒，真的蠻崩潰的。」醫生建議因腫大且時間太長，最終決定開刀處理，目前恢復良好。她自嘲若婚禮當天未痊癒，就戴墨鏡走紅毯，乾脆把Dress Code改成「墨鏡風」，或許成為另類浪漫。

▲蔡佩軒婚禮進入倒數。（圖／可瑞思國際娛樂提供）

雖然作息正常、睡眠充足，她仍因壓力與免疫力下降而中招，原本和好姐妹計劃的加拿大單身旅行也因身體不適取消，讓她頗感遺憾，只能用藥物與禱告並行，希望婚禮能以最明亮雙眼迎接賓客，她也感謝朋友們體諒。

同時，她也推出全新創作〈銀河系的你〉，從詞曲到製作一手包辦，歌曲以鋼琴營造空靈感，逐漸加入弦樂與鼓聲堆疊出史詩張力，傳達失落與思念的情感。蔡佩軒坦言其中一句歌詞「燃燒自己，只為被銀河系的你想起」，浪漫卻帶著心酸，也映照她年輕時對愛情全情投入、容易受傷的自己。

▲蔡佩軒近日因長針眼，常要戴墨鏡。（圖／可瑞思國際娛樂提供）

如今的她更成熟，懂得理性結束不適合的關係，也看重伴侶是否真心在乎。一直與未婚夫長期遠距離戀愛的她，靠旅行維繫感情，足跡遍布日、港、泰、英，且她認為旅行中突發狀況正是磨合契機，讓他們更加確信彼此就是一生的伴侶。