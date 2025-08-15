林采緹自爆「小時候被霸凌」　昔門牙蛀黑、留西瓜皮黑歷史曝

記者王靖淳／綜合報導

女星林采緹擁有火辣外型，平時會透過社群記錄生活的她，今（15）日上傳短片分享自己小時候曾因長相而被同儕霸凌，直到後來改變髮型後才讓人緣變好。

▲林采緹小時候因外表被霸凌。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）



當被問到是否從學生時期就外型出眾時，林采緹坦言她從幼稚園到小學五年級前，因髮型及牙齒狀況不佳，時常被同儕排擠。她回憶，當時頂著剪到耳下的西瓜皮造型，配上蛀牙發黑的門牙，以及媽媽替她挑的粉紅色粗框塑膠眼鏡，讓她在班上顯得格格不入，甚至明顯感受到孤立。

▲林采緹小時候被同儕孤立。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）

林采緹表示，直到小學五年級時，她決定改變外型，不再戴度數僅百多度的眼鏡，並整理了頭髮。隔天踏進學校時，同學不但沒有認出她，她甚至還聽到有人小聲討論「為什麼她變這麼漂亮」。從那一刻起，林采緹的人緣明顯改善，也讓她深刻體會到，外貌對人際關係的影響。

▲林采緹換髮型後同學認不出來。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）

林采緹提到，這段經歷讓她意識到外表在社會上確實能帶來許多好處，出社會後同樣如此，能先吸引別人的注意。不過她也坦言，外表帶來的另一面是壓力，如果表現不佳，就容易被人批評「只有外表」。因此，她認為實力才是長久立足的關鍵，「有實力是最重要的，外表的好處是，剛開始可以吸住別人的目光，你還是要去增加自己的實力，才有辦法長久。」

▲林采緹換造型後人緣變好。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）