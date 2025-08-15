獨／頑童〈幹大事〉改編舞台劇！主演「是瘦子家人」親曝私下關係

記者黃庠棻／專訪

由大慕可可與刺點創作工坊共同製作的舞台劇《九月啊九月》，找來編劇簡莉穎攜手劇場演員陳品伶、康雅婷、顏辰歡、蘇志翔等超強卡司，並與滾石唱片跨界合作，以「點唱機音樂劇」形式呈現，講述一段關於友情、創傷、愛情與和解的故事。

▲音樂劇《九月啊九月》。（圖／大慕可可提供）

《九月啊九月》主演顏辰歡、蘇志翔戲外是剛新婚的夫妻，但在戲裡卻是「郎有情，妹無意」，蘇志翔從學生時代就暗戀著女方，不斷透過華語金曲表達自己的愛意，20年過去，兩人仍舊沒有修成正果，究竟是什麼原因讓兩人遲遲無法走到一起，只有走進劇場看戲才能領悟出顏辰歡的心意。

近日，顏辰歡、蘇志翔夫妻倆一同接受《ETtoday星光雲》獨家專訪，這是兩人在3月登記結婚後，首度一起露面受訪，談及《九月啊九月》中多首改編金曲，最觸動的顏辰歡內心的其實是兩首本劇的原創歌曲〈九月啊九月〉與〈秋天的夜晚〉，因為這兩首「最能表達自己角色的心境」。

▲蘇志翔、顏辰歡夫妻一同接受專訪。（圖／記者林敬旻攝）

而蘇志翔則透露自己最喜歡頑童〈幹大事〉的改編，認為「歌詞改編得很有趣，這首歌就是在講熱舞社的故事，很還原當年熱舞社的既定印象『自己覺得很帥，但外人看會覺得很煩』」，他也表示音樂劇的歌詞就是台詞，所以需要把台詞轉換成歌詞，〈幹大事〉就是他在本劇中個人非常喜愛的一首改編。

事實上，蘇志翔與頑童的瘦子淵源頗深，他過去花了約6000台幣購入西蘭公國男爵爵位，而瘦子則是花了約一萬五千元的價格買下更高一階的「公爵」，兩人正式在2020年成為「一家人」，而他與「鬼刷隊」好友阿達、恩熙俊、六嘆則是成為對方的「騎士團」。

談到西蘭公國男爵一事，蘇志翔笑說「其實是朋友先買，買完才跟我說，就像買芒果一樣簡單」，一旁的老婆顏辰歡露出苦笑直呼「當時的感想就是『男生真的好無聊喔』」。

雖然蘇志翔與瘦子在西蘭公國一家親，但他透露並未將主演《九月啊九月》舞台劇中改編頑童〈幹大事〉一事告知對方，坦言雖然兩人在上個月才剛吃過飯，但私底下卻不太會談論工作上的事情，也笑說自己沒有去看頑童的演唱會。

蘇志翔大方分享與瘦子的私下交情，坦言兩人平時不太會聯絡，但有在同一個群組，通常會有朋友主揪吃飯，到場之後才會發現對方也在，他笑說「去之前，根本不知道會有誰去，都是到現場才知道這攤有誰」，他還加碼爆料「我都叫他欸！吃飯喔！」承認自己私下沒在叫對方名字，都叫「欸！」而已。

《九月啊九月》是一齣充滿懷舊與情感波動的華語點唱機音樂劇，故事從1999年那場撼動台灣的921大地震開始，一群高中生在災後相遇，透過音樂彼此治癒，一同組成「拉吉歐樂團」，走過成名的高峰和華語音樂市場崩盤的低谷。

▲音樂劇《九月啊九月》。（圖／大慕可可提供）

然而，因為一首歌的誤會，團員之間產生裂痕，樂團最終解散，那段青春也就此停格，成為無法說出口的遺憾。多年後，兩位曾經的團員即將結婚，決定在婚禮綵排時密謀重聚樂團，重新拾回那段過去。

▲音樂劇《九月啊九月》。（圖／大慕可可提供）

《九月啊九月》台北場將於8月15日至17日在臺北表演藝術中心大劇院演出，8月29日到31日於臺中國家歌劇院中劇院演出，9月12日至14日移師衛武營國家藝術文化中心戲劇院演出，購票詳情請至opentix查詢。

▲音樂劇《九月啊九月》。（圖／大慕可可提供）