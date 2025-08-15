佩甄談美國求學血淚史　「爸爸邊賣股票邊讓我念書」　爆小禎在法國狂哭

記者葉文正／台北報導

十年來多次協助人安基金會募款的藝人佩甄，今天出席人安基金會X7-ELEVEN零錢捐公益勸募記者會，希望幫助小朋友能夠正常用餐。佩甄今也提到，已經準備上千萬元，讓女兒能夠在美國順利讀大學，但她也透露，當年念大學是靠爸爸賣股票辛苦念完，所以當時在兩年半就完成學業，不讓家裡太辛苦。

▲佩甄出席人安基金會與7-ELEVEN活動。（圖／記者李毓康攝）

佩甄呼籲，八月起7-ELEVEN的捐款箱，將連三個月，捐贈給人安基金會，因為人安資助的小朋友，有時六日會吃不到飯，只能拿罐頭吃，平日小朋友要一到五才有飯吃，這次活動讓小朋友可以直接到便利商店換餐吃，佩甄透露：「我們有幾個單位都會有合作，包括創世跟人安都有，比較隨興，看到哪裡有需要幫助，就拿出來，像老公有支持偏鄉棒球隊，也資助過燒燙傷的單位，就是很隨興。」

▲佩甄(右)出席人安基金會與7-ELEVEN活動，幫助小朋友。（圖／記者李毓康攝）

佩甄也說，看到大牙離婚，大家都很成熟面對很好，「因為大牙他們沒有小孩，不太會有太多的糾葛，有小孩會複雜一點，只要和平分手都很祝福，有時候為了小孩會給對方多一次機會，因為經營家庭跟有小孩，一切以大局為重，不是只有兩個個人，我們就是目標很一致，要讓家庭圓滿，中間有甚麼不開心，或是意見不合，例如之前聚少離多，最後都是往好方向調整。」

▲佩甄女兒將出國念書。（圖／記者李毓康攝）

佩甄說，曾在意老公祚祚沒有時間陪伴，「他想要全心全意發展工作，之後我們會安排旅行全家人一起出去，這次我帶小孩去美國參加SUMMER SCHOOL，他怕我無聊，也趕快飛過來跟我們相聚一周。」

佩甄也提到，美國停車費兩小時就要900元的台幣，小費18趴起跳，之前一碗河粉2百多，現在要6百元台幣，最後有點不敢喝飲料，如今吃一餐每人要上千元，世界默默在改變，要想辦法生存。

佩甄說未來女兒要去美國念書，讀書基金也已存好，一人要台幣一千萬元。「我當年兩年半把大學念完，當時一年約一百萬，我爸邊買賣股票邊讓我去讀書，迅速唸完可以幫家裡省錢。女兒到時候可住在哥哥嫂嫂的家，不過東西岸都讓女兒自己去選，是我跟先生幫未來鋪路，讓女兒可以接手診所財務。弟弟看有沒有機會當醫生。弟弟成績還不錯，數理都很好，對醫學也不排斥。

提到小禎跟造型師的糾紛，佩甄透露小禎在法國委屈爆哭，「當時我正要去看新好男孩，小禎提到跟造型師糾紛，我就要她放下，畢竟台灣都有專人在處理。」