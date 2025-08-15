二戰結束80年！《螢火蟲之墓》首次在這天重播…電視台：希望全家一起看

記者陳芊秀／綜合報導

今天（8月15日）是二次世界大戰太平洋戰區終戰80周年，日本天皇在1945年的8月15日宣布無條件投降，抗日戰爭期間造成無數死傷。而吉卜力經典動畫《螢火蟲之墓》將今晚在電視台重播，且將一刀不剪放送，這也是史上第一次選在終戰之日播出。

▲吉卜力經典動畫《螢火蟲之墓》史上首次被安排在二戰結束日重播。（圖／翻攝自X）

《螢火蟲之墓》改編自野坂昭如的小說，由吉卜力工作室高畑勳擔任導演兼編劇，描述一對幼小兄妹拼命求生的故事。電影在1988年上映，因題材沉重，當時票房收入僅5.9億日圓，然而深獲影評人讚賞，被視為有史以來最偉大的戰爭電影之一，如今全球進入串流影視時代，本片自2020年起透過國際串流Netflix上線，但因為版權原因，美國、日本當時無法收看，直到去年美國正式上線，今年7月15日日本終於可以透過串流平台收看，引發熱烈討論。

▲《螢火蟲之墓》描述一對年幼兄妹在終戰那年拼命求生的故事。（圖／翻攝自X）

吉卜力動畫部部皆是經典，每次在電視台播出都會引發觀眾迴響。根據日網統計，《螢火蟲之墓》自1989年開始在電視上播出，到今年已經是第14次重播，播出日大多是8月中旬前後，但這是史上第一次選在終戰日8月15日的「週五Load SHOW（金曜ロードショー）」時段重播，電視台視為終戰和平特別節目的其中之一，官方X表示本片將無刪減播出，「14歲與4歲的兄妹，拚盡全力地活著。在今天這個終戰日，希望全家人一起觀看。」

▲電視台宣布《螢火蟲之墓》一刀不剪播出。（圖／翻攝自X）