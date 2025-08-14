ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
大牙1個月前認：愛像白粥越來越淡！　「鬆口離婚難題」片段被挖

記者王靖淳／綜合報導

女星大牙（周宜霈）和小7歲老公阿廖師（廖勛威）結婚5年，今（14）日無預警宣布離婚，退回朋友關係，同時也強調彼此無第三者及嚴重爭吵，消息一出，不但震驚各界，就連她不久前上Podcast節目談論對婚姻看法的片段，如今也被挖出來討論。

▲▼大牙不久前上節目談婚姻。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

▲大牙不久前曾上節目談婚姻觀。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

大牙日前曾上Podcast節目《為所欲為EL SQUAD》分享對婚姻的想法，主持人Steve提到，有位二十多歲的年輕人把婚姻視為一份「有期限的合約」，夫妻三年一約，期限到再討論是否續約。他認為，人的想法會隨年齡改變，「20歲跟30歲的想法就不一樣了，30歲跟40歲不是同一個人」，因此不應該用一紙婚約綁住彼此一輩子。

▲▼大牙不久前上節目談婚姻。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

▲大牙認為愛情有保存期限。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

談到夫妻三年一約的說法，大牙直呼「很不錯」，並表示這對於對婚姻沒有信心、卻又想嘗試的人來說，是一種務實的方式。她認為如果雙方都有相同共識，三年一約的做法或許能減少壓力，讓彼此更珍惜相處時光。Steve也補充，這樣的關係能避免「結了婚就是理所當然」的心態，反而更願意在生活中注意對方的需求及感受。

▲▼大牙不久前上節目談婚姻。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

▲大牙坦言離婚會有罪惡感。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

大牙指出，有期限的合約會讓人在日常細節更用心，因為隨時可能結束。不過她也坦言，她覺得離婚最大的難題是父母的態度，即使不想被爸媽綁架，心裡難免還是會因罪惡感，而不知該如何向父母交代。對父母來說，這種做法可能會被視為兒戲，但在她看來，愛情本來就有保存期限，熱戀時愛得死去活來，時間久了難免變得平淡無味，「開始口味越來越淡，越來越不好吃，索然無味變成跟粥、白粥一樣。」

▲▼大牙不久前上節目談婚姻。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

▲大牙認為離婚難在對父母交代。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

大牙形容，愛情如果像白粥般淡而無味，就更需要期限來刺激彼此珍惜當下。她認為三年一約的制度，反而能讓雙方努力維持甜蜜氛圍，並有動力將這段關係不斷延續下去，「可是如果你用期限去定義它的話，你會很珍惜那段時間，你會希望這段時間很甜蜜，然後我們可以繼續一直往後延展。」

▲▼大牙離婚。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

▲大牙宣布和阿廖師離婚。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

此外，大牙今（14）日在離婚聲明中透露離婚原因，「因為在相處過程中，我們才發現，越了解彼此，越發現彼此更適合的關係是家人和朋友，我們都努力過了，但也不得不接受愛情已逝。」經過討論過後，兩人在7月24日辦好離婚手續，「謝謝彼此曾經給予對方的美好及相互扶持的力量，不留任何的怨懟，各自安好，也是另一種幸福。我們也都會在未來的日子裡，各自努力面對生命的每個課題，深深的為對方祝福。 」

