綜藝大咖客串八點檔…還有啦啦隊女神　「對戲王瞳」爆笑過程曝光

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》最新劇情又出大招，為了給觀眾驚喜，製作單位這次偷偷邀請了《綜藝新時代》的黃金陣容，包含阿翔、籃籃、楊繡惠，以及當集來賓阿本，四位綜藝咖聯手客串，化身太格集團的「最鬧員工」，準備和王瞳、曾子益來一場爆笑的對手戲。

▲阿翔、籃籃、楊繡惠、阿本驚喜客串《好運來》。（圖／民視提供）

這次的客串堪稱「綜藝與戲劇的超強跨界」，四位嘉賓一進劇組，就讓現場充滿了歡樂氣氛。演員王瞳與曾子益被問到對這次合作的看法，兩人不約而同給了100分的高評價，王瞳笑說「這四位真的太厲害了，基本上都可以一次完成，根本是天才型演員！」

▲阿翔、籃籃、楊繡惠、阿本驚喜客串《好運來》。（圖／民視提供）

不過，王瞳也特別點名阿翔「他這次的角色比較辛苦，我還真怕他拍完會走心！」這句神秘的玩笑話，也讓觀眾更好奇阿翔到底被安排了什麼「艱難」的任務。

▲阿翔、籃籃、楊繡惠、阿本驚喜客串《好運來》。（圖／民視提供）

總能精準逗笑眾人的綜藝一姐楊繡惠，這次也沒讓大家失望。曾子益爆料「從彩排開始，繡惠姐的一舉一動就讓我差點笑場，我全程都在憋笑，深怕NG！只好偷用一些小技巧才能hold住。」

這四位驚喜客串，也各自帶來了有趣的故事。楊繡惠開心表示，自己時隔多年重回民視，看到《大時代》老搭檔王瞳，滿滿的回憶都湧上來「一晃眼竟然也六年了，這次能跟《綜藝新時代》的主持人一起拍戲，真的太榮幸了！」





▲阿翔、籃籃、楊繡惠、阿本驚喜客串《好運來》。（圖／民視提供）

身為八點檔「初學者」的籃籃，則坦言超級緊張「平常都在家裡跟家人看民視，這次自己真的要演有台詞的角色，超期待他們看到播出後的反應！」久未演戲的阿翔也直呼過癮「從2017年後就沒拍戲了，這次能真的拿到劇本，跟演員們一起排戲對詞，感覺真的很棒！」

▲阿翔、籃籃、楊繡惠、阿本驚喜客串《好運來》。（圖／民視提供）

而台語還在努力學習中的阿本，也分享了一則超爆笑的趣事，當導播問大家要不要「機排」時，籃籃立刻眼睛一亮「好啊！我要四份！」結果才知道，原來是導播要他們「跟機器排練一下」！這則烏龍笑話讓全場都笑翻了，也顯示了這幾位綜藝咖為劇組帶來的滿滿歡樂。