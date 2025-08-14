記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣團體SHINee成員KEY即將推出第三張正規專輯《HUNTER》，同步啟動巡迴演出「2025 KEYLAND Uncanny Valley」，海外首站獻給台北，預計在10月4日於台北流行音樂中心登場，主辦單位「遠雄創藝」14日正式官宣，門票於8月22日晚間6點起開放第一階段售票、8月23日中午12點全面售票。

▲KEY預計在10月4日登上北流開唱。（圖／遠雄創藝提供）



KEY的正規三輯《HUNTER》預告片日前公開，他身處於黑暗廢墟空間裡，發現另一個「Hunter」的存在，處於強烈不安的狀態下，親自前往與其對峙後陷入混亂的奇異故事，其中一幕，他顫抖地拿起剪刀剪掉自己的頭髮，展現驚悚又精湛生動演技，顛覆上一張專輯的面貌，整支影片以懸疑電影般的手法呈現，營造出令人窒息的緊張感，公開後便引發熱烈反響。

▲KEY新專輯造型前衛又具衝擊力，主打歌預告片裡，他更剪掉自己的頭髮展現狠勁。（圖／遠雄創藝提供）



《HUNTER》預告片高規格製作，就連回歸宣傳照也不馬虎，KEY展現了極具衝擊力與未來感的前衛造型，他穿著一件鏤空編織感的米白色針織上衣，融合溫柔與強烈個性，背後一對如雕塑般立體的大型羽翼，以雪白羽毛堆疊出戲劇張力，營造出神祕又超現實的氛圍，彷彿來自異世界的墜落天使。另外的宣傳照還有宛如黑暗王者般的姿態坐鎮於如同王座般的石質結構前，強勢氣場令人屏息。

▲KEY回歸樂壇同時啟動巡演，海外首站獻給台北。（圖／遠雄創藝提供）



KEY這次回歸樂壇，也是繼2024年的高雄流行音樂中心開唱後，相隔1年再度登寶島舉辦演唱會，遵守約定帶著新的巡演來到台灣。「2025 KEYLAND Uncanny Valley in TAIPEI」預計在10月4日於台北流行音樂中心登場，門票分為1樓VIP區票價6800元、2樓票價5800元以及3樓票價4800元與3600元，寵粉祭出VIP吊牌、觀看彩排、一對10人合照、1對1合照、簽名拍立得等福利，Weverse會員登記於8月14日中午12點起到8月17日23點59分，Weverse會員售票於8月22日18點到22點，最後8月23日中午12點起在拓元全面售票，詳細訊息請洽「遠雄創藝」。