天心失明遭小三用熱水活活燙死　「躺太平間演屍體」全場緊繃！

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《我們六個》自8月5日起開播才一週，就在網路聲量分析平台「網路溫度計」的台劇口碑聲量排行榜中，一舉衝上週榜第二名。官方臉書釋出的宣傳影片，更是掀起網友熱烈關注，除了六位小演員的真情感言影片累積突破166萬次瀏覧；第四集預告「天心傾其所有的付出，林雨葶侵門踏戶的介入」也創下116萬次點擊。

▲《我們六個》改編自真實社會案件。（圖／大愛電視提供）



《我們六個》第六集在YouTube大愛劇場頻道晚間八點播出時，累積近4500人同時觀看，邊看邊在雲端一起熱烈討論劇情，就連結束後，還有2300多人留在線上沒有離開。一大片網友狂罵馬志翔「每次看到那個虛偽噁心可惡的林達生，我就轉台」、「爸爸自作孽害家害己」、「那個媽讓人看了會生氣，那種男人還相信他」、「為什麼渣爸爸要出現」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大愛劇《我們六個》播出後，在網路上引發熱烈迴響。（圖／大愛提供）

劇中，天心一次又一次接納馬志翔，卻換來接連地傷害，讓網友心疼直呼「她簡直是聖母！」、「為什麼要這樣欺負媽媽？」。8月13日播出的第七集，天心悲慘的命運終於走到盡頭，太平間的場景，成為全劇情感最濃烈的高峰，六個孩子與父親的衝突在這個空間全面引爆，激烈對話與壓抑已久的情緒，在冰冷的空間裡炸裂。

▲大愛劇《我們六個》播出後，在網路上引發熱烈迴響。（圖／大愛提供）

馬志翔感嘆「愛與恨是一體兩面，這分愛恨交織的情感在太平間的戲中展現得淋漓盡致」。天心親自上陣演出遺體，劇組更請來專業化妝師細緻刻畫燙傷痕跡，真實到讓人不敢直視。拍攝時，所有演員情緒緊繃到極點，空氣凝結，沒有人敢鬆一口氣。

▲大愛劇《我們六個》播出後，在網路上引發熱烈迴響。（圖／大愛提供）

劇中演員還有焦曼婷，飾演大哥林作賢長大後的太太，她說第一時間看到劇本是震驚的「這世界上真的有這種事發生嗎？」，接拍後反而會想「如果換成自己，會怎麼做？」。劇中太太的角色其實也是焦曼婷對自己未來為人妻的想像「是能接住另一半所有的情緒與狀態，不管好壞，彼此都能互相扶持」。

▲大愛劇《我們六個》播出後，在網路上引發熱烈迴響。（圖／大愛提供）

而身為星二代也會揹負輿論，焦曼婷說「星二代的壓力跟作賢的比起來，真的不算什麼。」她在劇中戲份沒有很多，但希望觀眾可以感受到背後一直有太太的支持是作賢大哥面對壓力的關鍵，不是自己一個人硬撐，而是有人陪著一起走。

▲大愛劇《我們六個》播出後，在網路上引發熱烈迴響。（圖／大愛提供）

安乙蕎飾演的是長大後的六妹品秀，剛好她自己也是家中最小的孩子，很能感受到哥哥姊姊的愛，她自己在家中也會安排旅行跟遊戲，創造回憶，最大的不同是「我是很幸福的小孩，還有完整的家」。

▲大愛劇《我們六個》播出後，在網路上引發熱烈迴響。（圖／大愛提供）

六個孩子長大後，安乙蕎印象深刻的一場戲，是大家聚在一起幫品秀過生日「說出大家心裡害怕的地方」，家人能互相分享、鼓勵彼此是非常難得的。而且安乙蕎還不小心把台詞講了一個怪音調，拍完後，所有人全都笑到不行。也因為劇情悲喜交加中還傳遞出把人生過好的精神，很多網友感受到都會說「讓現今環境不好的人以此為勵」。