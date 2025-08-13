鍾麗緹17歲女兒術後「拄拐杖」在家休養　2天前練球受傷急開刀

記者劉宜庭／綜合報導

「性感女神」鍾麗緹的17歲二女兒張思捷（Jaden）近日驚傳在練習排球時不慎受傷，導致十字韌帶撕裂，並於8月11日進行手術。當時正在直播的鍾麗緹一接到消息，臉色瞬間沉重，讓粉絲十分擔憂。事隔兩日，鍾麗緹今（13日）終於在社群平台發文報平安，透露女兒手術順利，正在迅速康復中。

▲Jaden拄拐杖行走。（圖／翻攝自鍾麗緹IG）

鍾麗緹今日在Instagram上發文，首先感謝各界的關心與支持，並報告女兒Jaden的最新狀況：「Jaden正在迅速康復中，我們真的很感謝所有善意的話語！她年輕、勇敢又堅強！愛你們大家！」字裡行間流露出為人母的驕傲與欣慰。

▲鍾麗緹替二女兒報平安。（圖／翻攝自鍾麗緹IG）

稍早，Jaden在自己的IG分享從房間走向門外的畫面：「前十字韌帶（ACL）手術後第1天。」此外，在鍾麗緹限時動態分享的影片中，Jaden在家中拄著拐杖、左腿戴著厚重護具的影片，雖然行動不便，但Jaden仍溫柔地撫摸著家中的大狗，展現出樂觀堅強的一面。據悉，Jaden因熱愛排球，在練習過程中不慎受傷，預計需要半年的時間才能完全康復。

▲鍾麗緹經常透過社群與粉絲互動。（圖／翻攝自鍾麗緹微博）